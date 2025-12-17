Janez Magyar trdi, da ga je poslanka SD javno ponižala, šel je v tožbo

»Najbolj me je prizadelo, da me je v javnosti ponižala s tem, kot da jaz ne dvigam pošte.« Tako župan Lendave Janez Magyar za Slovenske novice pojasni, zakaj je zoper poslanko Socialnih demokratov Mojco Šetinc Pašek vložil 5200 evrov težko odškodninsko tožbo. Magyarja smo včeraj srečali na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer je v vlogi tožnika čakal, da se iz oči v oči sooči z omenjeno poslanko. A te priložnosti ni imel, saj se Šetinc Paškova poravnalnega naroka pred sodnico Alenko Kočevar Nosan ni udeležila. Klop tožene stranke je samevala, sodnica pa je nato odločila, da bo obe pravdni stranki zaslišala na naslednjem naroku, 27. januarja.

Na začetku medijsko dobro pokrite seje mu vroči vabilo. Trdi, da ga je s tem ponižala, saj je pošto pred tem dvignil. Ker se mu ni opravičila, jo toži in od nje zahteva 5200 evrov.

Magyar, kot nam je povedal, s tožbo predvsem zahteva poslankino opravičilo, saj ga še ni dočakal. »Jaz sem že tistega dne dokazal, da sem pošto dvignil,« zatrjuje župan ter dodaja, da bi lahko še pred sejo državnega zbora 21. novembra 2022, ko mu je pred vso slovensko javnostjo osebno odnesla kuverto z vabilom na prihajajočo sejo preiskovalne komisije, preverila, ali pošte dejansko ni prevzel. Ne pa, »da me je ona tam zblamirala«. Prepričan je, da mu je s tem povzročila škodo, njen namen pa da je bil, da bi mu škodovala pred drugim krogom lokalnih volitev, ki je bil 4. decembra istega leta. Magyar je na njem premagal protikandidata ter vnovič postal lendavski župan. Zaradi nezdružljivosti funkcij se je moral nato 23. decembra 2022 dokončno posloviti od poslanskega stolčka. Čeprav je na lokalnih volitvah kandidiral tudi s podporo SDS, pa, kot nam je včeraj povedal, ni več njen član.

Mojca Šetinc Pašek mu je na začetku redne seje izročila vabilo za zaslišanje. FOTO: Matej Družnik

Zgodba glede vročanja poštne pošiljke se je začela nekaj dni prej. V okviru parlamentarne komisije, ki je preiskovala sume nezakonitega financiranja SDS, vodila pa jo je Šetinc Paškova, je bil Magyar vabljen, da se kot priča udeleži njene seje, razpisane za 17. november 2022. A ker ga na njej ni bilo, so ga vnovič vabili na sejo za 9. december. A ker do začetka redne novembrske seje državnega zbora 21. novembra 2022 niso prejeli povratnice, da je dvignil pošto, je Šetinc Paškova na njenem začetku v okviru postopkovnega predloga vstala in Magyarju osebno odnesla kuverto z vabilom za decembrsko sejo preiskovalne komisije. Zaradi kršitve poslovnika si je takrat prislužila celo opomin predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

Poslanke včeraj ni bilo na sodišče, zato je sojenje prestavljeno.

Seja je bila medijsko zelo dobro pokrita, saj so bili na njej prisotni tako premier Robert Golob kot ministri njegove vlade. Poslanci so bili namreč že pripravljeni za postavljanje poslanskih vprašanj predsedniku vlade. »To me je hudo prizadelo in ponižalo,« danes pravi Magyar in še: »Tudi iz svoje klopi sem prosil, da se odnese ta kuverta, saj njena naslovljenost ni bila popolna. Se pravi, da je bilo samo navedeno ime in priimek.« In ker se mu takratna poslanska kolegica še na isti seji ni želela javno opravičiti, se je odločil za tožbo.

Mojca Šetinc Pašek je v odzivu na tožbo aprila 2023 za N1 povedala, da bi se za predstavnika ljudstva spodobilo, da bi se odzval že na prvo vabilo na pričanje. »O tem, da ga nameravamo zaslišati, je bil obveščen tudi prek internega sistema obveščanja poslancev v državnem zboru, a se je pričanju pred lokalnimi volitvami izognil. Zato je preiskovalna komisija sprejela sklep, da lahko priče vabimo na vse možne načine, torej tudi z osebno vročitvijo vabila,« je za omenjeni medij povedala poslanka, ki je bila takrat še del Svobode. In dodala, da Magyarjevo tožbo člani preiskovalne komisije razumejo kot pritisk na njihovo delo.