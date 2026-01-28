Janez Magyar v tožbi od poslanke zahteva opravičilo in denar

»Delala sem v skladu s poslovnikom in zakonom parlamentarne preiskovalne komisije, ko sem na seji vabilo na zaslišanje vročala nekdanjemu poslanskemu kolegu. V preiskovalni komisiji smo, ker se on ni odzival na naša vabila na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, sprejeli sklep prav zaradi njega, da lahko vsem pričam, ki se bodo izogibale zaslišanjem, vročamo vabila na sejo in na zaslišanje na vse možne načine. In to je bilo to.« Tako je včeraj po le nekajminutnem pravdanju z županom Lendave Janezom Magyarom za Slovenske novice povedala poslanka Socialnih demokratov Mojca Šetinc Pašek. Dodala je, da njen namen takrat, ko mu je na seji državnega zbora 21. novembra 2022 pred vso slovensko javnostjo osebno odnesla kuverto z vabilom na prihajajočo sejo preiskovalne komisije, »absolutno ni bil žaljiv«. »Ampak zgolj to, da zagotovim, da priča pride na zaslišanje pred parlamentarno preiskovalno komisijo.«

Na začetku medijsko dobro pokrite seje mu vroči vabilo. Trdi, da ga je s tem ponižala, saj je pošto pred tem dvignil. Ker se mu ni opravičila, jo toži in od nje zahteva 5200 evrov.

Zaradi vsega skupaj se Magyarju tudi ne misli opravičiti. Kaj šele plačati 5200 evrov odškodnine. »Ni temelja za opravičilo in za odškodnino,« je pred ljubljansko okrajno sodnico Alenko Kočevar Nosan povedal pooblaščenec Šetinc Paškove Miha Kozinc. Magyarov pooblaščenec Radovan Cerjak je pred tem poudaril, da so vsekakor za mirno rešitev spora. Seveda v primeru, da se poslanka opraviči županu, ker da ga je takrat s tem, ko mu je vročila vabilo kar na seji državnega zbora, »neupravičeno obtožila, da naj ne bi dvigoval pošte«.

Janeza Magyarja je očitek hudo prizadel. FOTO: Dejan Javornik

»Jaz sem že tistega dne dokazal, da sem pošto dvignil,« nam je po naroku decembra lani zatrdil župan in dodal, da bi lahko še pred tisto sejo državnega zbora preverila, ali pošte dejansko ni prevzel. Ne pa, »da me je ona tam zblamirala«. Prepričan je še, da mu je s tem povzročila škodo, njen namen pa da je bil, da bi mu škodovala pred drugim krogom lokalnih volitev, ki je bil 4. decembra istega leta. Magyar je na njem premagal protikandidata ter vnovič postal lendavski župan. Zaradi nezdružljivosti funkcij se je moral nato 23. decembra 2022 dokončno posloviti od poslanskega stolčka. Čeprav je na lokalnih volitvah kandidiral tudi s podporo SDS, pa, kot nam je takrat še povedal, ni več njen član.

Vabljen je bil na parlamentarno komisijo, ki je preiskovala sume nezakonitega financiranja SDS.

Zgodba glede vročanja poštne pošiljke se je začela nekaj dni prej. V okviru parlamentarne komisije, ki je preiskovala sume nezakonitega financiranja SDS, vodila pa jo je Šetinc Paškova, je bil Magyar vabljen, da se kot priča udeleži njene seje, razpisane za 17. november 2022. A ker ga na njej ni bilo, so ga vnovič vabili na sejo za 9. december. A ker do začetka redne novembrske seje državnega zbora 21. novembra 2022 niso prejeli povratnice, da je dvignil pošto, je Šetinc Paškova na njenem začetku v okviru postopkovnega predloga vstala in Magyarju osebno odnesla kuverto z vabilom za decembrsko sejo preiskovalne komisije. Zaradi kršitve poslovnika si je takrat prislužila celo opomin predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič.

Seja je bila medijsko zelo dobro pokrita, saj so bili na njej prisotni tako premier Robert Golob kot ministri njegove vlade. Poslanci so bili že pripravljeni za postavljanje poslanskih vprašanj predsedniku vlade. »To me je hudo prizadelo in ponižalo,« je še povedal Magyar.