  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNI VETERAN

Nekoč se je boril za Slovenijo, zdaj po vodo hodi na britof

Janez Tagica v bližini romarskega središča živi v nečloveških razmerah. Nekoč se je boril za Slovenijo, zdaj ga obdajata smrad in plesen.
Dvakrat si je zlomil nogo, a je šel v bolnišnico šele, ko ga je v to prepričala sestra Darja. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Dvakrat si je zlomil nogo, a je šel v bolnišnico šele, ko ga je v to prepričala sestra Darja. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Pred kratkim je zagorelo, kar bi lahko povzročilo tragedijo.

Pred kratkim je zagorelo, kar bi lahko povzročilo tragedijo.

Upajo, da bo kdaj dobil dostojnejši dom.

Upajo, da bo kdaj dobil dostojnejši dom.

Takole je videti električna napeljava.

Takole je videti električna napeljava.

Sestre sploh niso vedele, v kakšnih razmerah živi njihov brat.

Sestre sploh niso vedele, v kakšnih razmerah živi njihov brat.

Dvakrat si je zlomil nogo, a je šel v bolnišnico šele, ko ga je v to prepričala sestra Darja. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Pred kratkim je zagorelo, kar bi lahko povzročilo tragedijo.
Upajo, da bo kdaj dobil dostojnejši dom.
Takole je videti električna napeljava.
Sestre sploh niso vedele, v kakšnih razmerah živi njihov brat.
Oste Bakal
 17. 11. 2025 | 05:00
A+A-

»Če bi odločevalci v državnem zboru in zlasti v vladi o naši usodi in sploh o življenju ljudi vedeli, kako živijo posamezni državljani na terenu, bi gotovo sprejemali drugačne odločitve oziroma bi vsaj občasno obiskali tiste, ki so na dnu. Tudi neštete množice vernikov, ki pogosto obiskujejo naše romarsko središče na Ptujski Gori: če bi vedeli, kako živijo posamezniki na tem območju Haloz, bi gotovo lahko vsaj malo pomagali ljudem v težavah,« nam je razlagal starejši možakar s čudovite Ptujske Gore, ko smo ga pobarali, kako pridemo do 56-letnega Janeza Tacige, čigar znanec nam je sporoči, da živi v nenormalnih razmerah.

A tisto, kar smo videli v naselju Doklece s 85 dušami, niso le nenormalne razmere, temveč ena velika beda in žalost. In prav nihče si v 21. stoletju ne zasluži takšnega domovanja, če podrtiji, v kateri živi praktično brez strehe, brez tekoče vode – in še brez marsičesa –, v smradu, plesnobi, lahko sploh rečemo dom.

Pred kratkim je zagorelo, kar bi lahko povzročilo tragedijo.
Pred kratkim je zagorelo, kar bi lahko povzročilo tragedijo.

Otroci so bili postopoma oddani v rejništvo.

Upajo, da bo kdaj dobil dostojnejši dom.
Upajo, da bo kdaj dobil dostojnejši dom.

Pričakala nas je tudi Darja, najmlajša izmed petih Janezovih sester (poleg nje so bili v družini še pokojni Milan, Romana, Anica, Lidija in Slavica) in v imenu vseh povedala: »Želimo si le, da bi brat vendarle dočakal pitno vodo ter da bi imel trdno streho nad glavo, da ga ta ne bi pokopala, ter da bi mu popravili elektriko, da ga ne bi ubila.«

Darja in njene sestre, ki so bile v otroštvu razseljene v rejništvo po Sloveniji, dolgo niso vedele, kako živi njihov brat Janez. To so ugotovile šele, ko si je konec septembra zlomil nogo in je Darja prišla ponj. Janez, ki živi v razpadajoči hiški na obrobju Ptujske Gore, je komaj hodil z berglami in si je pitno vodo še vedno nosil s pokopališča. Njegova zgodba je pretresla sestre in sosede, saj menijo, da nihče ne bi smel živeti brez osnovnega dostojanstva.

Janez je povedal, da je padel, ko je v hlev nesel hrano pujsu. Dvakrat si je zlomil nogo, a ni hotel v bolnišnico, dokler ga sestra ni pregovorila. Ko ga je po odpustu pripeljala domov, je šele videla resnično stanje: hiša brez vode, ogrevanja in osnovne opreme, prepojena z vlago in plesnijo. »To ni dom, to je ruševina,« pravi Darja. Sestri Romana in Slavica sta ji priskočili na pomoč, skupaj s sosedi pa so počistili hišo in odpeljali odpadke. Nekateri so prinesli oblačila, obutev in hrano ter pomagali pri manjših popravilih.

Skromna veteranska podpora in socialna pomoč

Težave pa so večje od tistih, ki jih lahko odpravijo prostovoljci. Hiša nima pitne vode, Janez jo še vedno nosi v plastenkah. Pred kratkim je zagorelo v električni omarici, kar bi lahko povzročilo tragedijo. Sestre si želijo, da bi imel vsaj varno elektriko, vodo in streho, ki ga ne bo ogrožala. Njihov klic na pomoč je dosegel tudi Občino Majšperk. Ta pojasnjuje, da je bil vodovod načrtovan že pred dvema letoma, a so to rešitev ustavile neurejene lastniške razmere. V prihodnjih dneh se bodo sestali predstavniki občine, CSD, humanitarnih organizacij in drugih, da bi našli rešitev.

Takole je videti električna napeljava.
Takole je videti električna napeljava.

Janez prejema skromno veteransko podporo in socialno pomoč, skupaj okoli 500 evrov, kar ne zadošča za preživetje, kaj šele obnovo doma. Kljub temu ne želi zapustiti hiše, saj je navezan na svoje živali – psa Dona, mačke, papige in perutnino.

Sestre sploh niso vedele, v kakšnih razmerah živi njihov brat.
Sestre sploh niso vedele, v kakšnih razmerah živi njihov brat.

Med obiskom sta nam Darja in Janez pripovedovala o preteklosti domačije. V hiši, ki je danes komaj še bivalna, je nekoč živelo devet članov družine. Kot otrokom se jim je zdela velika in živahna, a alkoholizem staršev je povzročil, da so bili otroci postopoma oddani v rejništvo. Nadaljevala sta, da je nekoč v sobici umrl brat Milan, ki se kljub pljučnici in raku na pljučih ni zdravil. V bližnjem gozdu je umrla babica, ko je nabirala gobe ter padla in si razbila lobanjo. Našli so jo po več dneh, ko je bilo truplo že skoraj neprepoznavno. Nekaj let pozneje so v hiši po več dneh našli mrtvega očeta, ki je padel pred gostilno na Ptujski Gori in so ga namesto k zdravniku odpeljali domov, kjer je izkrvavel in umrl. Od takrat do zdaj Darja ni obiskala svoje rojstne hiške in je pričakovala, da so bratu vsaj vodo uredili.

Kljub težkemu življenju je v času osamosvojitve stopil v bran Sloveniji. Danes pa, v jeseni življenja, živi v razmerah, ki ogrožajo njegovo zdravje in varnost. Sestre upajo, da se bodo našli ljudje in organizacije, ki bi mu pomagali do varnejšega doma in dostojnejšega življenja – zanj in njegove živali. 

500 evrov veteranske podpore in socialne dobiva.

Več iz teme

Janez Taciganečloveške razmerePtujska goraveteranpomoč
ZADNJE NOVICE
05:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Le enemu kitajskemu astrološkemu znaku je že pred rojstvom usojeno bajno bogastvo

Kitajski horoskop velja za enega najnatančnejših na svetu, celo do te mere, da si Kitajci po njem organizirajo življenje. Ste med srečneži?
17. 11. 2025 | 05:30
05:25
Bulvar  |  Glasba in film
TIŠINA JE NAJBOLJŠA GLASBA

Forum nove glasbe je tokrat posvečen Johnu Cageu

Pred več kot 40 leti je nastopil tudi v Ljubljani.
Zdenko Matoz17. 11. 2025 | 05:25
05:00
Novice  |  Slovenija
VOJNI VETERAN

Nekoč se je boril za Slovenijo, zdaj po vodo hodi na britof

Janez Tagica v bližini romarskega središča živi v nečloveških razmerah. Nekoč se je boril za Slovenijo, zdaj ga obdajata smrad in plesen.
Oste Bakal17. 11. 2025 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Amaterji

O nogometu.
Marko Kočevar16. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
RATEČE

Mladoletni voznik e-skiroja jo je v prometni nesreči hudo skupil

Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.
16. 11. 2025 | 22:25
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Dežela obdavčenih delavcev

Delavec pri nas ne živi slabše kot v Italiji ali Španiji, ker bi manj zaslužil, ampak ker mu država več vzame.
Matej Lahovnik16. 11. 2025 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki