Jani ovcam pomagal v dolino in postal prvi pastir z dronom: »Res ne vem, ali to počnejo še kje« (FOTO)

INOVATIVNO

Sodobna tehnologija lahko olajša starodavno opravilo, ki mu grozi pozaba.

Na južnih pobočjih Begunjščice se poleti že desetletja pasejo ovce. Pozno spomladi jih domačini iz Begunj in okolice priženejo na visokogorsko pašo, jeseni, po sv. Mihaelu, pa napoči čas za prigon nazaj v dolino. Temu domačini pravijo jarčja gona. Drobnico spraviti z gore se sliši preprosto, a je v resnici precej drugače. Begunjščica je obsežna in zelo strma, ovce pa niso vse zbrane na enem mestu. Pasejo se v manjših skupinah, razkropijo se po pobočjih, prepredenih s skalnatimi in travnatimi grapami, kakšna pa se rada odpravi tudi čisto po svoje. Da najdejo vse, morajo goniči včasih prehoditi ...