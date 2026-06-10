Janja Sluga napovedala nadzor na policiji zaradi zadeve Black Cube, Mahnič pa je glede te afere jasen

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki, predanimi tožilstvu, v zadevi Black Cube, je v izjavi za medije napovedala predsednica Knovsa Janja Sluga. Za to so se odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi, je dejala Sluga. Pojasnila je, da je Knovs na današnjem nadaljevanju prve redne seje obravnaval poročila služb o prikritih preiskovalnih ukrepih za lansko leto, obravnavali pa so tudi načrt dela za leto 2026. Kot je poudarila, dokumenti niso »vsebovali ničesar posebnega, nič takega, kar bi posebej izstopalo in o čemer bi bilo treba posebej obveščati«.

Ob tem pa je izpostavila, da so se v izjavah nekaterih članov Knovsa, v nekaterih medijih in v izjavah drugih pojavile manipulacije oziroma špekulacije v zvezi z afero Black Cube in dokazi, predanimi tožilstvu. Kot je dejala, se je odločila, da v zvezi s tem opravijo nadzor na policiji, »da ta manipulacija, ki je zakrožila, ne ostane in ne obvisi v javnosti«. Nekateri dolgoletni člani Knovsa po besedah Sluge vedo, da »manipulacij, ki so jih izrekli v svojih razpravah ali v izjavah, ne morem in ne smem zanikati, ne da bi tudi sama izdala tajnost podatkov«. Zato Sluga tudi verjame, da so bile te izjave izrečene načrtno.

Odziv Žana Mahniča

Sluga danes ni izpostavljala imen, je pa v torek poslancu SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil, kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji DZ razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je namreč na izredni seji DZ spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni »niti enega dokaza, in to smo tisti, ki smo bili včeraj (v sredo op. a.) na komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, slišali, da je te posnetke posnela agencija Black Cube«. Mahnič vztraja, da pri razpravljanju o aferi Black Cube ni šlo »za nobeno izdajanje kakršnihkoli tajnih podatkov«. Kot je dejal v izjavi za medije v DZ, obisk posameznikov, povezanih z Black Cube, na sedežu SDS, še ni dokaz, da je Black Cube snemal osebe, ki »so se hvalili s korupcijo v Sloveniji«.