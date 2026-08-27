Janković dobil še enega tekmeca za županski stolček, zavzemal se bo za dostopna stanovanja

V stranki Prerod evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča so danes predstavili svojega kandidata za ljubljanskega župana Gregorja Novaka, ki je sicer avtor strankinega programa za boj proti korupciji. Kot je na novinarski konferenci dejal Novak, se zavzema za »novo kulturo vodenja« prestolnice, dostopna stanovanja in učinkovit javni promet.

Novak po lastnih navedbah v Ljubljani živi vse življenje, odraščal pa je v Novih Jaršah. Poklicno pot je začel kot policist, nato pa opravljal strokovne in vodstvene naloge na policiji in ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim je bil vodja oddelka in sektorja v uradu za varnost in zaščito. V mandatu ministrice Tatjane Bobnar pod premierjem Robertom Golobom je bil generalni sekretar ministrstva za notranje zadeve. Udejstvoval se je tudi na sindikalnem področju, in sicer je nudil pravno pomoč in sodeloval pri pogajanjih ter mediacijah.

Mesto potrebuje soseske, v katerih bodo ljudje kakovostno živeli in dostopali do vse ključne infrastrukture.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik in diplomirani upravni organizator, leta 2023 je opravil pravniški državni izpit. Obenem opravlja funkcijo predsednika sveta stranke Prerod in je član njenega izvršnega odbora. Novak se je za kandidaturo za župana Ljubljane odločil, saj Ljubljana po njegovih besedah potrebuje nov način vodenja, ki bo strokoven, vključujoč in transparenten, obenem pa je kot ključen navedel odgovoren odnos do javnega denarja. Zavzel se je za manj birokracije ter enaka merila za vse.

Večjo vlogo občankam in občanom

Med poudarki svojega programa je navedel večjo vlogo občank in občanov pri odločanju, zlasti z razširitvijo participativnega proračuna na četrtne skupnosti. Kot enega od ciljev potencialnega županovanja je omenil »ponuditi resnično alternativo avtomobilu ter pogostejši in zanesljivejši mestni avtobusni promet, boljše povezave med četrtmi in z železniškim prometom ter varne poti za kolesarje in pešce«. Ljubljana po Novakovih besedah potrebuje tudi več javnih neprofitnih najemnih stanovanj in okrepitev stanovanjskega sklada. »Nova stanovanja morajo nastajati sočasno z vrtci, šolami, zdravstvenimi ustanovami, zelenimi površinami in javnim prevozom. Mesto potrebuje soseske, v katerih bodo ljudje kakovostno živeli in dostopali do vse ključne infrastrukture. Prav tako mesto ne sme postajati mesto luksuznih stanovanj, na račun katerih se izrinja svoje prebivalce,« je dejal.

Novak po lastnih navedbah v Ljubljani živi vse življenje, odraščal pa je v Novih Jaršah.

Med poudarki svojega programa je navedel večjo vlogo občank in občanov pri odločanju, zlasti z razširitvijo participativnega proračuna na četrtne skupnosti. Kot enega od ciljev potencialnega županovanja je omenil »ponuditi resnično alternativo avtomobilu ter pogostejši in zanesljivejši mestni avtobusni promet, boljše povezave med četrtmi in z železniškim prometom ter varne poti za kolesarje in pešce«. Ljubljana po Novakovih besedah potrebuje tudi več javnih neprofitnih najemnih stanovanj in okrepitev stanovanjskega sklada. »Nova stanovanja morajo nastajati sočasno z vrtci, šolami, zdravstvenimi ustanovami, zelenimi površinami in javnim prevozom. Mesto potrebuje soseske, v katerih bodo ljudje kakovostno živeli in dostopali do vse ključne infrastrukture. Prav tako mesto ne sme postajati mesto luksuznih stanovanj, na račun katerih se izrinja svoje prebivalce,« je dejal.