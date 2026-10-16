Janković dobil udarec od Goloba, Mesec mu očita, da ne posluša ljudi: »Saj vendar nismo Dubaj!«

Boj za ljubljanski županski stolček se je začel z ostrimi besedami. Zoran Janković se je v 24 UR Zvečer prvič soočil s tremi pomembnimi tekmeci z levega političnega pola. Luka Mesec mu očita napačne prioritete, Tone Rop spogledovanje z avtoritarnimi politiki, Klemen Boštjančič pa napoveduje novo poglavje za prestolnico. Janković je spregovoril tudi o potezi svojega prijatelja Roberta Goloba, ki ga je presenetil z odločitvijo Gibanja Svoboda.

Janković o Golobovi potezi: »Meni beseda, stisk roke, prijateljstvo pomeni več«

Posebno pozornost je vzbudila kandidatura Klemna Boštjančiča. Gibanje Svoboda, ki ga vodi Jankovićev politični zaveznik in prijatelj Robert Golob, se je namreč odločilo, da bo v Ljubljani nastopilo s svojim kandidatom.

Je Janković to razumel kot izdajo?

Župan je pojasnil, da besede izdaja ne bi uporabil, ga je pa sprememba Golobovega stališča očitno presenetila. Kot je povedal, so v Svobodi še pred mesecem dni zatrjevali, da svojega županskega kandidata ne bodo imeli.

Pred desetimi dnevi pa naj bi ga Golob osebno obvestil, da so se v stranki odločili drugače.

»Očitno sem na tem političnem področju edini nepolitik, kajti meni beseda, stisk roke, prijateljstvo pomeni več kot katerakoli visoka politika,« je dejal Janković.

Ob tem je poudaril, da z Golobom ostajata prijatelja in da se dobro razume tudi z Boštjančičem, ki ga je pohvalil kot odličnega ministra.

Boštjančič je odgovoril, da je bila odločitev o kandidaturi premišljena. V Svobodi so imeli o tem različna mnenja, a so se nazadnje odločili za nastop na volitvah, saj menijo, da je čas za novo poglavje v Ljubljani.

Mesec udaril po Jankoviću: »Saj vendar nismo Dubaj!«

Še ostrejši je bil Luka Mesec, ki meni, da Ljubljana po dveh desetletjih potrebuje spremembo.

Čeprav Jankoviću priznava zasluge za razvoj mesta, mu očita, da se je oddaljil od vsakodnevnih težav prebivalcev.

Posebej ga motijo županove razvojne prioritete. Kot primer je izpostavil nakup zemljišča v Podutiku za dva milijona evrov, kjer naj bi zrasel pokriti smučarski center.

»Jaz bi rad Ljubljano, ki se loteva resničnih problemov, s katerimi se ljudje soočajo, ne pa nekih luksuznih projektov, saj vendar nismo Dubaj,« je bil oster Mesec.

Opozoril je tudi na vrtoglave cene nepremičnin. Po njegovih navedbah so se stanovanja v petih letih podražila za 70 odstotkov.

»Jaz si svojega stanovanja ob svoji plači ne bi mogel kupiti,« je dejal.

Meni tudi, da Janković ne posluša več dovolj prebivalcev. Kot opozorilo županu je navedel referendum, povezan z urejanjem parkiranja v Štepanjskem naselju.

Janković je očitke zavrnil in poudaril, da Mesec o nekaterih zadevah nima popolnih informacij. Po županovem prepričanju občina že izvaja ukrepe, ki ji jih dovoljuje zakonodaja, med drugim tudi na področju omejevanja kratkoročnega oddajanja stanovanj.

Rop Jankoviću očital povezovanje z avtoritarnimi politiki

Tudi nekdanji premier Anton Rop ni varčeval s kritikami.Jankoviću je očital povezovanje z balkanskimi avtoritarnimi politiki in poudaril, da si želi drugačnega načina vodenja mesta. »Želimo demokratično Ljubljano – ki je svobodomiselna, ki se ne spogleduje z avtoritarci,« je med drugim dejal Rop. Janković mu je odgovoril, da ima pravico do svojega mnenja, o prihodnosti mesta pa bodo odločili volivci.

Med njima so znova prišla na dan tudi stara nesoglasja, povezana z Mercatorjem in privatizacijo

Rop je sicer poudaril, da ga bolj kot osebni obračuni zanimajo stanovanja, promet in zdravstvo. Kritičen je bil do stanovanjske politike, saj meni, da mesto premalo spodbuja neprofitno gradnjo in preveč prostora prepušča zasebnim investitorjem.

Janković tekmecem: »Moral bi vas malo peljati okrog Ljubljane«

Dolgoletni župan je odločno branil rezultate svojega dela. Poudaril je, da so v Ljubljani v zadnjih 20 letih izvedli 2600 projektov, od tega po njegovih navedbah kar 2200 zunaj mestnega središča.

»Jaz bi res moral kolege malo peljati okrog, da spoznajo Ljubljano,« je pripomnil. Mesecu je ob tem očital pomanjkanje izkušenj pri izvedbi projektov. Minister mu ni ostal dolžan in je naštel več dosežkov vlade, med drugim pokojninsko reformo, dolgotrajno oskrbo in spremembe na stanovanjskem področju.

Boštjančič je medtem poudaril, da Ljubljana potrebuje predvsem boljše sodelovanje z državo. Kot eno ključnih težav je navedel pomanjkanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

Opozoril je tudi na razlike med urejenim središčem mesta in nekaterimi slabše urejenimi soseskami.

Bi sodelovali tudi z Janševo vlado?

Kandidati so morali odgovoriti tudi na vprašanje, kako bi sodelovali z morebitno vlado pod vodstvom Janeza Janše.

Boštjančič je poudaril, da mora župan sodelovati z vsako vlado, ne glede na politične razlike. Podobno je menil Rop, ki je sodelovanje z državo izpostavil predvsem pri reševanju zdravstvenih težav.

Mesec je dejal, da mora imeti ljubljanski župan odnos z vlado, vendar dodal: »Odnos bom seveda imel, ampak pod mano se Ljubljana ne bo uklanjala.«

Janković pa je povedal, da z Janšo za zdaj ni imel stikov.

Razprava se je dotaknila tudi pomanjkanja osebnih zdravnikov in pediatrov. Rop je opozoril, da po njegovih podatkih približno 2700 otrok v Ljubljani nima dostopa do pediatra. Janković je izpostavil 50 specializantov, ki naj bi v prihodnje pomagali izboljšati dostopnost zdravstvene oskrbe.