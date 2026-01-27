Janković na terenu v Štepanjskem naselju, prihodnji mesec dražja komunala

V Ljubljani bosta v prihodnjih dneh v ospredju dve aktualni temi. Župan Zoran Janković se bo v četrtek sestal s stanovalci Štepanjskega naselja zaradi sprememb parkirnega režima, s 1. februarjem pa bodo začele veljati tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo in komunalnih odpadkov, ki se bodo na položnicah občanov pokazale marca.

V Štepanjskem naselju se je po uvedbi preurejenega parkirnega režima okrepil nadzor nad nepravilnim parkiranjem. Župan je na redni tedenski novinarski konferenci poudaril: »Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov.« Ob tem je izpostavil tudi razmerje med številom stanovanj in avtomobilov: »A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ‘ni šanse’, da bi vsi lahko parkirali.« Redarji so v zadnjih dneh ukrepali zlasti pri vozilih, parkiranih na zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah, pri čemer se število zaznanih prekrškov zmanjšuje. Župan je ob tem dodal: »Ta ukrep nepravilno parkiranih vozil velja za celo Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva.« S stanovalci se bo, kot je napovedal, sestal v četrtek.

Spremembe tudi pri komunali

Mestna občina je obenem pojasnila še spremembe na področju komunalnih storitev. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je povedal, da bodo s 1. februarjem višje cene oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter komunalnih odpadkov. Po njegovih besedah bo položnica za vodo dražja za 0,09 do 0,60 evra z DDV, položnica za komunalne odpadke pa se bo z DDV zvišala za 0,22 do enega evra. Ker nove cene začnejo veljati februarja, se bodo na položnicah odrazile marca. Polutnik je ob tem poudaril: »Na področju oskrbe s pitno vodo ostajamo še vedno najcenejši med večjimi mestnimi občinami, prav tako smo pa pri odvozu smeti še vedno med najugodnejšimi v Sloveniji.«

Župan se je dotaknil še pobude Piratske stranke za oceno ustavnosti sklepa o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) z 1,3 na 1,5 evra. Ob tem je dejal: »Vsak ima pravico, da gre na ustavno sodišče. To je absolutno njihova pravica, pa bodo razsodili na ustavnem sodišču.«