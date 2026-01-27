  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Janković na terenu v Štepanjskem naselju, prihodnji mesec dražja komunala

Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ‘ni šanse’, da bi vsi lahko parkirali, pravi župan.
FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik
N. P.
 27. 1. 2026 | 14:25
2:34
A+A-

V Ljubljani bosta v prihodnjih dneh v ospredju dve aktualni temi. Župan Zoran Janković se bo v četrtek sestal s stanovalci Štepanjskega naselja zaradi sprememb parkirnega režima, s 1. februarjem pa bodo začele veljati tudi nove cene oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo in komunalnih odpadkov, ki se bodo na položnicah občanov pokazale marca.

V Štepanjskem naselju se je po uvedbi preurejenega parkirnega režima okrepil nadzor nad nepravilnim parkiranjem. Župan je na redni tedenski novinarski konferenci poudaril: »Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov.« Ob tem je izpostavil tudi razmerje med številom stanovanj in avtomobilov: »A ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ‘ni šanse’, da bi vsi lahko parkirali.« Redarji so v zadnjih dneh ukrepali zlasti pri vozilih, parkiranih na zelenicah, pločnikih in kolesarskih stezah, pri čemer se število zaznanih prekrškov zmanjšuje. Župan je ob tem dodal: »Ta ukrep nepravilno parkiranih vozil velja za celo Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva.« S stanovalci se bo, kot je napovedal, sestal v četrtek.

Spremembe tudi pri komunali

Mestna občina je obenem pojasnila še spremembe na področju komunalnih storitev. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je povedal, da bodo s 1. februarjem višje cene oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter komunalnih odpadkov. Po njegovih besedah bo položnica za vodo dražja za 0,09 do 0,60 evra z DDV, položnica za komunalne odpadke pa se bo z DDV zvišala za 0,22 do enega evra. Ker nove cene začnejo veljati februarja, se bodo na položnicah odrazile marca. Polutnik je ob tem poudaril: »Na področju oskrbe s pitno vodo ostajamo še vedno najcenejši med večjimi mestnimi občinami, prav tako smo pa pri odvozu smeti še vedno med najugodnejšimi v Sloveniji.«

Župan se je dotaknil še pobude Piratske stranke za oceno ustavnosti sklepa o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) z 1,3 na 1,5 evra. Ob tem je dejal: »Vsak ima pravico, da gre na ustavno sodišče. To je absolutno njihova pravica, pa bodo razsodili na ustavnem sodišču.«

Več iz teme

Zoran JankovićMOLparkiranjekanalizacijapodražitvekomunalavodavodovodSnagaodpadkiŠtepanjsko naselje
ZADNJE NOVICE
14:25
Novice  |  Slovenija
MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Janković na terenu v Štepanjskem naselju, prihodnji mesec dražja komunala

Ob 2200 stanovanjih s po tremi avtomobili ‘ni šanse’, da bi vsi lahko parkirali, pravi župan.
27. 1. 2026 | 14:25
14:24
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
14:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSNETEK

25-letnika iz Izole posnela neznana ženska, vidijo se njegov obraz in intimni deli, a sledil šok

Neznanec na spletu ustvaril skupino in objavil dva posnetka oškodovanca.
27. 1. 2026 | 14:01
13:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
REKORDNI ZASEG

Poglejte si te posnetke! Narkopodmornica potonila, na njej 35 bal kokaina (VIDEO)

Vrednost zasežene droge bi organiziranim kriminalnim skupinam lahko prinesla okoli 600 milijonov evrov. Podmornica je potovala proti Evropi.
27. 1. 2026 | 13:29
13:21
Bulvar  |  Domači trači
IMATA SE RADI

Raznežena Savina Atai: »Najboljša odločitev za našo družinico«

Savina in Garrett sta konec lanskega leta v svoj dom sprejela psičko Cedro.
27. 1. 2026 | 13:21
13:10
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kašna planina: enostavne poti prehodne v vseh obdobjih (FOTO)

Vrh Kašne planine je razglednik nad nizko oblačnostjo, prelep vrh na robu gorovja.
27. 1. 2026 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki