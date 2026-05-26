Janković pribil: »Absolutno sem proti!« Brutalno sta se udarila tudi Janez Janša in Asta Vrečko (VIDEO)

Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava DZ, je očital politizacijo.

»Absolutno sem proti«

»Absolutno sem proti,« je dejal Janković v zvezi s predlogom zakona, o katerem pravkar razpravljajo poslanci na izredni seji DZ. Ocenil je, da bo verjetno sprejet, ne ve pa še, kaj točno bodo storili, ko se bo to zgodilo.

»Ljubljana bo ostala junaška, mesto heroj, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane,« je poudaril Janković. Ponovno je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so »prisegli nacistom«.

Žrtve revolucije si absolutno zaslužijo pogreb

Župan Janković je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, gre namreč za pieteto. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za »čisto politizacijo«. Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

Predsednica za TVS: Sprava se ne more zgoditi brez konsenza Na predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga DZ danes obravnava po skrajšanem postopku, se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Če želimo v slovenski družbi priti do sprave, se noben akt, povezan s spravo, kamor sodi tudi pokop po vojni pobitih ljudi, ne more zgoditi brez konsenza, je dejala za TVS. »Če želimo spravo doseči, se moramo pogovarjati - levi, desni, tisti na sredini, vsi skupaj, ki smo dolžni, da ta dostojni pokop enkrat v Sloveniji resnično izvedemo,« je dodala. Ob tem je spomnila na svoj prvi govor v funkciji predsednice republike ob dnevu državnosti, v katerem je pozvala, naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev. »S takšnimi solo akcijami se ta cilj oddaljuje,« je dodala predsednica republike.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale.

Zaradi pokopa žrtev revolucije sta se udarila tudi Janez Janša in Asta Vrečko

Že prej se je oglasila koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je Janezu Janši (SDS) namenila besede: »Spoštovani, vsekakor bi morali to že urediti in tudi bi, če ne bi ravno vi vedno instrumentalizirali pokopa za ideološko razdvajanje. Tudi vi, ste že trikrat bili predsednik vlade in tega niste uredili. V prejšnjem mandatu se na posvetih pri predsednici prav vi v imenu SDS niste strinjali, da se dostojen pokop uredi, ker so za vas edina možna lokacija Žale. Prostor pokopa pa bi moral biti prostor pietete ter ne prostor političnega prerekanja in kulturnega boja. Namesto spoštljivega dialoga ste sedaj enostransko vložili zakon mimo stroke in brez iskanja širšega konsenza. Kar bi bil minimum, ki zreli politični državi pritiče.«

Njen odgovor Janši je prišel potem ko se je odzval na njen nastop v Odmevih na TVS: »Imeli ste sanjsko večino 4 leta in mrtvih niste pokopali. In vi ste za?«

Levica: Desnica ni nikoli pristala na ponujene rešitve!

No v Levico so kasneje dodali še: »Namesto z reševanjem izzivov današnjega časa se ponovno vračamo k prepirom o drugi svetovni vojni za politikantsko nabiranje točk. Na desnici poglabljate razlike in prirejate preteklost, ne zato, da bi ljudem pomagali, temveč da bi si lastili interpretacije vojnih in povojnih dogodkov. V ta namen celo uvajate nov dan spomina. Zgodovina naj ostane v rokah stroke, zgodovinarjev, muzealcev - takih pa nas je v tej dvorani bolj malo. Od zrelih politikov bi pričakovala, da bi pristopali k tovrstnim vprašanjem mirno, spravljivo in dostojno. Žal sem na lastne oči videla, da stranke na desni, zlasti SDS, tega nočejo. Za vsako ceno vztrajajo pri svojem in se niso pripravljeni pogovarjati o lokaciji izven Ljubljane ali izven Žal. Ker vedo, da bodo na ta način nadaljevali spore. Tri desetletja o tem odloča en in isti predsednik SDS kot sedaj. Čas ne začne teči vsakič na novo. Trikrat je imel možnost to urediti. Najti konsez ter prepustiti to temo zgodovini in svojcem, kamor spada. A žal ne. Na silo uvajate zakon, ki bo ponovno instrumentaliziral mrtve, vojno in povojno dogajanje za politično podžiganje in vnašanje razdora med ljudmi. Ker raje manipulirate s čustvi in razdvajate. V Levici in Vesni tega zakona ne bomo podprli. Ne bomo, dokler bodo določene stranke in politiki - že trideset let - izkoriščali to temo za politično polarizacijo ter svoje ideološko preživetje.«

Hojs: Smrt je bolečina živih

Aleš Hojs (SDS) pa je v parlamentu poudaril: »Smrt je bolečina živih. Tisti, ki vemo, kje počivajo naši bližnji, lahko prižgemo svečo, se poklonimo njihovemu spominu in vsaj deloma ublažimo to bolečino. Mnoge družine te možnosti še danes nimajo. Prav zato je pomembno, da država omogoči dostojen pokop vseh žrtev prikritih grobišč – ne zaradi politike, ampak zaradi pietete, človečnosti in spoštovanja do svojcev.«