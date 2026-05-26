  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POKOP ŽRTEV REVOLUCIJE

Janković pribil: »Absolutno sem proti!« Brutalno sta se udarila tudi Janez Janša in Asta Vrečko (VIDEO)

Ljubljanski župan je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, a da bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa.
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Mitja Urbančič
 26. 5. 2026 | 15:35
 26. 5. 2026 | 16:11
4:32
A+A-

Ljubljanski župan Zoran Janković bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa. Meni, da si žrtve zaslužijo pokop, vendar ne na Žalah, kjer ni dovolj prostora. Predlogu zakona, ki ga obravnava DZ, je očital politizacijo.

»Absolutno sem proti« 

»Absolutno sem proti,« je dejal Janković v zvezi s predlogom zakona, o katerem pravkar razpravljajo poslanci na izredni seji DZ. Ocenil je, da bo verjetno sprejet, ne ve pa še, kaj točno bodo storili, ko se bo to zgodilo.

image_alt
Mahnič vse razložil: »Janez Janša je rekel: Enostavno, zakon sprejmimo, proti kateremu župan ne more nič« (VIDEO)

»Ljubljana bo ostala junaška, mesto heroj, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane,« je poudaril Janković. Ponovno je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so »prisegli nacistom«.

Žrtve revolucije si absolutno zaslužijo pogreb

Župan Janković je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, gre namreč za pieteto. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za »čisto politizacijo«. Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

Predsednica za TVS: Sprava se ne more zgoditi brez konsenza

Na predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki ga DZ danes obravnava po skrajšanem postopku, se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc Musar. Če želimo v slovenski družbi priti do sprave, se noben akt, povezan s spravo, kamor sodi tudi pokop po vojni pobitih ljudi, ne more zgoditi brez konsenza, je dejala za TVS. 

»Če želimo spravo doseči, se moramo pogovarjati - levi, desni, tisti na sredini, vsi skupaj, ki smo dolžni, da ta dostojni pokop enkrat v Sloveniji resnično izvedemo,« je dodala. Ob tem je spomnila na svoj prvi govor v funkciji predsednice republike ob dnevu državnosti, v katerem je pozvala, naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev. »S takšnimi solo akcijami se ta cilj oddaljuje,« je dodala predsednica republike.

V SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu so sredi maja v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, s katerim bi znova razglasili nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, posmrtne ostanke žrtev povojnih pobojev pa prenesli na ljubljanske Žale.

Zaradi pokopa žrtev revolucije sta se udarila tudi Janez Janša in Asta Vrečko

Že prej se je oglasila koordinatorica Levice Asta Vrečko, ki je Janezu Janši (SDS) namenila besede: »Spoštovani, vsekakor bi morali to že urediti in tudi bi, če ne bi ravno vi vedno instrumentalizirali pokopa za ideološko razdvajanje. Tudi vi, ste že trikrat bili predsednik vlade in tega niste uredili. V prejšnjem mandatu se na posvetih pri predsednici prav vi v imenu SDS niste strinjali, da se dostojen pokop uredi, ker so za vas edina možna lokacija Žale. Prostor pokopa pa bi moral biti prostor pietete ter ne prostor političnega prerekanja in kulturnega boja. Namesto spoštljivega dialoga ste sedaj enostransko vložili zakon mimo stroke in brez iskanja širšega konsenza. Kar bi bil minimum, ki zreli politični državi pritiče.«

Njen odgovor Janši je prišel potem ko se je odzval na njen nastop v Odmevih na TVS»Imeli ste sanjsko večino 4 leta in mrtvih niste pokopali. In vi ste za?«

Levica: Desnica ni nikoli pristala na ponujene rešitve!

No v Levico so kasneje dodali še: »Namesto z reševanjem izzivov današnjega časa se ponovno vračamo k prepirom o drugi svetovni vojni za politikantsko nabiranje točk. Na desnici poglabljate razlike in prirejate preteklost, ne zato, da bi ljudem pomagali, temveč da bi si lastili interpretacije vojnih in povojnih dogodkov. V ta namen celo uvajate nov dan spomina. Zgodovina naj ostane v rokah stroke, zgodovinarjev, muzealcev - takih pa nas je v tej dvorani bolj malo. Od zrelih politikov bi pričakovala, da bi pristopali k tovrstnim vprašanjem mirno, spravljivo in dostojno. Žal sem na lastne oči videla, da stranke na desni, zlasti SDS, tega nočejo. Za vsako ceno vztrajajo pri svojem in se niso pripravljeni pogovarjati o lokaciji izven Ljubljane ali izven Žal. Ker vedo, da bodo na ta način nadaljevali spore. Tri desetletja o tem odloča en in isti predsednik SDS kot sedaj. Čas ne začne teči vsakič na novo. Trikrat je imel možnost to urediti. Najti konsez ter prepustiti to temo zgodovini in svojcem, kamor spada. A žal ne. Na silo uvajate zakon, ki bo ponovno instrumentaliziral mrtve, vojno in povojno dogajanje za politično podžiganje in vnašanje razdora med ljudmi. Ker raje manipulirate s čustvi in razdvajate. V Levici in Vesni tega zakona ne bomo podprli. Ne bomo, dokler bodo določene stranke in politiki - že trideset let - izkoriščali to temo za politično polarizacijo ter svoje ideološko preživetje.«

Hojs: Smrt je bolečina živih

Aleš Hojs (SDS) pa je v parlamentu poudaril: »Smrt je bolečina živih. Tisti, ki vemo, kje počivajo naši bližnji, lahko prižgemo svečo, se poklonimo njihovemu spominu in vsaj deloma ublažimo to bolečino. Mnoge družine te možnosti še danes nimajo. Prav zato je pomembno, da država omogoči dostojen pokop vseh žrtev prikritih grobišč – ne zaradi politike, ampak zaradi pietete, človečnosti in spoštovanja do svojcev.«

Več iz teme

Zoran JankovićžrtveMOLZakon o pokopu in spominu žrtev prikritih grobiščJanez JanšaAsta Vrečko
ZADNJE NOVICE
15:35
Novice  |  Slovenija
POKOP ŽRTEV REVOLUCIJE

Janković pribil: »Absolutno sem proti!« Brutalno sta se udarila tudi Janez Janša in Asta Vrečko (VIDEO)

Ljubljanski župan je dejal, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo pogreb, a da bo ob sprejetju zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki predvideva pokop žrtev revolucije na Žalah, s pravnimi službami preučil možnosti preprečitve pokopa.
Mitja Urbančič26. 5. 2026 | 15:35
15:19
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Družina Aneja in Ize Piletič se je povečala: domov so se pripeljali iz tujine

Razkrila sta, da je bila pot zanje nekaj posebnega.
26. 5. 2026 | 15:19
15:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREMALO

Šutarjevega morilca na sodišču branili, da je žrtev smrt izzivala, župan brez zadržkov: »Kazen je občutno prenizka« (FOTO)

Obtoženi napada na Novomeščana Aleša Šutarja je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo.
26. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MAKSIMALNE KORISTI

Najbolj zdrave kombinacije z grškim jogurtom (in čemu se je treba izogibati)

Strokovnjaki poudarjajo, da so zdravstvene koristi grškega jogurta močno odvisne od živil, ki mu jih dodajamo.
26. 5. 2026 | 15:00
14:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

“V hiši jo je pokojni zgrabil za vrat”: Slovenka razkriva neverjetne zgodbe iz domov

Zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje doma? Urška Puš razkriva primere hotelov, težkih hiš in razlogov, zakaj pomoč išče vse več ljudi.
26. 5. 2026 | 14:30
14:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ROK FLANDER

Od snežnih strmin do rajskega otoka, kjer je zgradil uspešen posel: »Srečo sem moral najti drugje« (Suzy)

Eden najuspešnejših slovenskih deskarjev na snegu je po vrhunski karieri na Mavriciju zgradil uspešen posel, ki ga danes soustvarja z ženo in družino.
26. 5. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Kam na Hrvaško letos, če bi se radi izognili gneči

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki