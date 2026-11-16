Dan po prvem krogu županskih volitev sta se v oddaji 24ur Zvečer soočila aktualni ljubljanski župan Zoran Janković in kandidat Levice Luka Mesec. Janković je po delnih neuradnih izidih dobil 34,97 odstotka glasov, Mesec pa 26,16 odstotka. Loči ju 8,81 odstotne točke. Za Jankovića, ki Ljubljano vodi od leta 2006, bo to prvi drugi krog. Na sporedu bo 29. novembra.

Ob 15 kandidatih se zdi Jankoviću drugi krog normalen. Mesca je označil za najboljšega izzivalca, a je prepričan, da ga ne bo premagal. Mesec mu je odvrnil, da je še v petek napovedoval zmago v prvem krogu, ter da ga sedaj njegove besede močno presenečajo. Takšno spreminjanje napovedi po njegovem odpira vprašanje, koliko veljajo tudi druge županove obljube.

Od pločnikov do županove pisarne

Janković je poudaril, da mora župan poznati vsako ulico, pločnik in ustanovo v mestu. Če bo znova izvoljen, bo to po njegovih besedah njegov zadnji mandat. Mesec mu je priznal, da je v prvih dveh mandatih za Ljubljano naredil veliko, pozneje pa je po njegovi oceni izgubil kompas. A Janković mu ni ostal dolžan, meni namreč, da ima Mesec premalo kompetenc tako za vodenje, kot za presojo njegovega dela. Na očitke o pomanjkanju izkušenj je Mesec odgovoril, da je vodil stranko, ministrstvo in reforme ter da ima v svoji ekipi tudi ljudi zunaj Levice, na katere bi se lahko oprl pri vodenju mesta.

Po ponedeljkovem srečanju z nekdanjim premierjem Antonom Ropom je Mesec v oddaji dodal še, da se z njim strinja glede kritike šerifovskega vodenja Ljubljane. Po njegovem se na občini preveč odločitev začne in konča v županovi pisarni. Nekateri projekti naj bi obstali prav zato, ker od tam niso dobili soglasja. Kot zgled je navedel svoje nekdanje ministrstvo, kjer so težave reševali pristojni sektorji. »Še prosili boste, da vam naša izjemna ekipa pomaga,« mu je gladko odvrnil Janković. Mesčeve očitke je označil za nespoštljive in povedal, da je občanom osebno pomagal tudi pri težavah z vrtcem in šolo. Mesec je opozoril, da je ravno to mogoče problem. Ker, da pri takem načinu dela lažje pridejo do rešitve tisti, ki lahko pokličejo neposredno župana. Po njegovem stanovanjska kriza in prometni zastoji zahtevajo rešitve za vse mesto. Janković je njun razkorak preprosto opisal kot »dve različni šoli«.

Za koga se gradi v središču?

Mesec je Jankoviću očital, da so novogradnje v središču namenjene predvsem premožnim kupcem. Janković je ob omembi Schellenburga in Šumija odgovoril, da so investitorji pozidali lokaciji, kjer sta prej zevali gradbeni jami. Mesec je vztrajal, da lepe stavbe ne rešujejo stanovanjske krize, če si v Ljubljani niti ljudje s povprečnimi dohodki ne morejo privoščiti stanovanja.

Kot smo poročali, je Lista Zorana Jankovića po delnih neuradnih izidih dobila 13 mestnih svetnikov, Levica pa deset. Skupaj bi imeli 23 od 45 sedežev, ravno dovolj za večino.

Janković meni, da bosta njegova lista in Levica sodelovali ne glede na to, kdo bo župan, medtem ko je bil sokandidat do te izjave nekoliko zadržan. Mesec je zagovarjal dogovore o posameznih projektih in poudaril svoj program razvoja sosesk. Vprašanje, ali bi vstopil v koalicijo z Jankovićevo listo, pa je pustil odprto.

Janković računa na Goloba, Šarec je obiskal Mesčev štab

Rop, ki je v prvem krogu zasedel peto mesto, je za Dnevnik že povedal, da je odprt za sodelovanje z Mescem in Levico ter da vidi več skupnih prednostnih nalog. Janković pa je v oddaji dejal, da v drugem krogu pričakuje javno podporo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Še več, podporo naj bi mu napovedala tudi Tina Gaber Golob. V Svobodi svoje odločitve še niso razkrili. Generalni sekretar Matej Grah je napovedal četrtkovo sejo izvršnega odbora, njihov evropski poslanec Marjan Šarec pa je že na volilni večer obiskal Mesčev štab in dejal, da bo vesel, če Mescu uspe. siol.net