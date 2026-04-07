Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da je tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič vložil zaradi lažnih navedb. Dodal je, da pričakuje opravičilo in odškodnino 25.000 evrov. Znova je pozval, naj se javi tisti, ki mu je »kadarkoli v življenju kaj dal«, in zatrdil, da takega ni.

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora, ki se je izkazal za nastavljenega, Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčič vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je »eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval 10 odstotkov, kar je laž«.

V mediacijo ne verjame

Na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi zadeve rešili v okviru mediacije, je odgovoril, da ne, saj da je imela odvetnica dovolj časa za opravičilo in pojasnilo glede posnetkov. Zidar Klemenčič je sicer že ob objavi posnetkov poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.

Dominike Švarc Pipan ne bo tožil

Janković pa ne razmišlja o tožbi zoper nekdanjo pravosodno ministrico Dominike Švarc Pipan, ki ga je v svojem posnetku prav tako omenjala in med drugim dejala, da Jankoviću »nič ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli«. Župan je danes dejal, da bi ob sumih kot pravosodna ministrica lahko kaj naredila. Če bi podala tako izjavo kot Zidar Klemenčič, pa bi jo absolutno tožil, je dodal.