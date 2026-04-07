ODMEVNI POSNETKI

Očitki o »desetih odstotkih«: Janković v mediacijo ne verjame, to pričakuje od odvetnice Zidar Klemenčič

Dominike Švarc Pipan ljubljanski župan ne bo tožil.
Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Blaž Samec/ Jože Suhadolnik

Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Blaž Samec/ Jože Suhadolnik

Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Jože Suhadolnik

Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Jože Suhadolnik

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Blaž Samec/ Jože Suhadolnik
Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Jože Suhadolnik
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
STA, M. U.
 7. 4. 2026 | 15:56
 7. 4. 2026 | 16:06
Ljubljanski župan Zoran Janković je pojasnil, da je tožbo proti odvetnici Nini Zidar Klemenčič vložil zaradi lažnih navedb. Dodal je, da pričakuje opravičilo in odškodnino 25.000 evrov. Znova je pozval, naj se javi tisti, ki mu je »kadarkoli v življenju kaj dal«, in zatrdil, da takega ni.

Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Jože Suhadolnik
Nina Zidar Klemenčič. FOTO: Jože Suhadolnik

V anonimno objavljenem posnetku s poslovnega pogovora, ki se je izkazal za nastavljenega, Zidar Klemenčič med drugim razpravlja o gradnji stolpnice na Bavarskem dvoru v Ljubljani, v kateri je Hotel InterContinental, pri kateri naj bi za Jankovića posredoval njegov sin. Ta naj bi v zameno za hitrejše pridobivanje dovoljenj določil, s katerimi podjetji mora investitor sodelovati pri gradnji.

image_alt
Zoran Janković napovedal tožbo proti odvetnici: očitke o »desetih odstotkih« bo presojalo sodišče

Janković je kazensko in odškodninsko tožbo proti Zidar Klemenčič vložil v četrtek, danes pa je pojasnil, da ju je vložil zaradi njenih izjav, da je prisostvovala na sestanku, ko je »eden od mojih sinov ali celo jaz zahteval 10 odstotkov, kar je laž«.

V mediacijo ne verjame

Na vprašanje, ali dopušča možnost, da bi zadeve rešili v okviru mediacije, je odgovoril, da ne, saj da je imela odvetnica dovolj časa za opravičilo in pojasnilo glede posnetkov. Zidar Klemenčič je sicer že ob objavi posnetkov poudarila, da so bili posnetki daljšega poslovnega pogovora iztrgani iz konteksta in manipulativno premontirani.

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Dominike Švarc Pipan ne bo tožil 

Janković pa ne razmišlja o tožbi zoper nekdanjo pravosodno ministrico Dominike Švarc Pipan, ki ga je v svojem posnetku prav tako omenjala in med drugim dejala, da Jankoviću »nič ne moreš, niti sodni postopki ne, vse, kar so poskušali zoper njega, je padlo v vodo, nekateri postopki bi morali iti skozi, pa niso šli«. Župan je danes dejal, da bi ob sumih kot pravosodna ministrica lahko kaj naredila. Če bi podala tako izjavo kot Zidar Klemenčič, pa bi jo absolutno tožil, je dodal.

tožbaZoran JankovićodškodninaDominika Švarc PipanNina Zidar Klemenčič
16:11
Novice  |  Slovenija
PODRAŽITEV

Spet udar na denarnice Slovencev! To so nove cene goriv

Od jutri spet višje cena bencina, dizla in kurilnega olja.
7. 4. 2026 | 16:11
15:56
Novice  |  Slovenija
ODMEVNI POSNETKI

Očitki o »desetih odstotkih«: Janković v mediacijo ne verjame, to pričakuje od odvetnice Zidar Klemenčič

Dominike Švarc Pipan ljubljanski župan ne bo tožil.
7. 4. 2026 | 15:56
15:51
Bulvar  |  Tuji trači
NA FLORIDI

Pred hotelom ustrelili znanega glasbenika (VIDEO)

Policisti so dva osumljenca že prijeli.
7. 4. 2026 | 15:51
15:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
VZLETIŠČE KOBALA

Drama Čeha na Tolminskem! Padalo se je zaprlo, končal v UKC Ljubljana (FOTO)

Na vzletišču Kobala na Tolminskem se je poškodovala tudi 24-letna državljanka Madžarske.
7. 4. 2026 | 15:32
15:20
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zdaj je čas za utrjevanje odnosov in pogovore, ki vodijo v več zaupanja

Želimo si več nežnosti, varnosti in pravega užitka. Čas je primeren za utrjevanje odnosov, urejanje financ.
7. 4. 2026 | 15:20
15:17
Lifestyle  |  Astro
VPLIV PLANETOV

Prihodnji ponedeljek 13. april bo najbolj srečen dan

Moči bosta združila Jupiter in Venera in nas preplavila s pozitivno energijo.
7. 4. 2026 | 15:17

