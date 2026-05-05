Janković razmišlja o ponovni kandidaturi, kaj o tem pravijo Ljubljančani

Jeseni Slovenke in Slovence čakajo lokalne volitve in mnoge, ne glede na to, od kod prihajajo, zanima, ali bo Ljubljano tudi v nadaljnje vodil Zoran Janković, ki je na položaju ljubljanskega župana že dolgih 20 let, ali pa mu bo funkcijo »speljal« kdo od tekmecev. Trenutno ni še niti znano, ali bo Janković sploh kandidiral, sam je dejal, da bo odločitev o tem sporočil v petek, je pa iz njegovih izjav mogoče razbrati, da bi si slovensko prestolnico želel voditi še naprej. »To je moje življenje, jaz si kaj drugega sploh ne znam predstavljati,« je dejal Janković na novinarski konferenci.

Kaj pa o tem, da bi bil ponovno izvoljen za župana, menijo Ljubljančani? Novinarski kolegi v oddaji 24 ur so na ulici o tem povprašali nekaj mimoidočih, ki pa so si skorajda enotni, da je bilo 20 let dovolj. »Treba bi ga bilo zamenjat,« je denimo dejal eden od občanov, s čimer se je strinjala tudi rojakinja: »Mislim, da bi bilo boljše, če bi se kaj zamenjalo.« Tretja se medtem ni strinjala s prenovo ljubljanske tržnice, kjer namerava Mestna občina Ljubljana urediti parkirno hišo. »Preveč je naredil, odkar je župan, dajmo ga za predsednika,« pa meni četrti prebivalec Ljubljane, ki je za omenjeno oddajo podal svoje mnenje.

Pisali smo že, da je za zdaj znano, da bosta Jankovićeva protikandidata na lokalnih volitvah prvak Piratske stranke Jasmin Feratović in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Predvsem prvi si želi, da bi na mestu vodje Ljubljane prišlo do spremembe. »Kot mestni svetnik že zadnja štiri leta opažam serijo nepravilnosti pri upravljanju tega mesta, serijo napačnih odločitev,« je dejal Feratović, ki sicer meni, da župan ne bo izvoljen v prvem krogu, enako si želi tudi Primc. Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki se prav tako omenjata kot Jankovićeva protikandidata, dokončne odločitve o tem še nista sprejela, lahko pa se zgodi, da bosta za župansko mesto v Ljubljani kandidirala tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec ali Asta Vrečko. Tudi v tej stranki bodo svojo odločitev sprejeli v prihodnjih dneh, je dejal Mesec.