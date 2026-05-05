  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LOKALNE VOLITVE

Janković razmišlja o ponovni kandidaturi, kaj o tem pravijo Ljubljančani

Odločitev o ponovni kandidaturi bo Zoran Janković sicer uradno sporočil v petek.
Zoran Janković vodi Ljubljano že 20 let. FOTO: Jože Suhadolnik
Zoran Janković vodi Ljubljano že 20 let. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 5. 5. 2026 | 20:53
2:22
A+A-

Jeseni Slovenke in Slovence čakajo lokalne volitve in mnoge, ne glede na to, od kod prihajajo, zanima, ali bo Ljubljano tudi v nadaljnje vodil Zoran Janković, ki je na položaju ljubljanskega župana že dolgih 20 let, ali pa mu bo funkcijo »speljal« kdo od tekmecev. Trenutno ni še niti znano, ali bo Janković sploh kandidiral, sam je dejal, da bo odločitev o tem sporočil v petek, je pa iz njegovih izjav mogoče razbrati, da bi si slovensko prestolnico želel voditi še naprej. »To je moje življenje, jaz si kaj drugega sploh ne znam predstavljati,« je dejal Janković na novinarski konferenci.

Kaj pa o tem, da bi bil ponovno izvoljen za župana,  menijo Ljubljančani? Novinarski kolegi v oddaji 24 ur so na ulici o tem povprašali nekaj mimoidočih, ki pa so si skorajda enotni, da je bilo 20 let dovolj. »Treba bi ga bilo zamenjat,« je denimo dejal eden od občanov, s čimer se je strinjala tudi rojakinja: »Mislim, da bi bilo boljše, če bi se kaj zamenjalo.« Tretja se medtem ni strinjala s prenovo ljubljanske tržnice, kjer namerava Mestna občina Ljubljana urediti parkirno hišo. »Preveč je naredil, odkar je župan, dajmo ga za predsednika,« pa meni četrti prebivalec Ljubljane, ki je za omenjeno oddajo podal svoje mnenje.

Pisali smo že, da je za zdaj znano, da bosta Jankovićeva protikandidata na lokalnih volitvah prvak Piratske stranke Jasmin Feratović in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Predvsem prvi si želi, da bi na mestu vodje Ljubljane prišlo do spremembe. »Kot mestni svetnik že zadnja štiri leta opažam serijo nepravilnosti pri upravljanju tega mesta, serijo napačnih odločitev,« je dejal Feratović, ki sicer meni, da župan ne bo izvoljen v prvem krogu, enako si želi tudi Primc. Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki se prav tako omenjata kot Jankovićeva protikandidata, dokončne odločitve o tem še nista sprejela, lahko pa se zgodi, da bosta za župansko mesto v Ljubljani kandidirala tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec ali Asta Vrečko. Tudi v tej stranki bodo svojo odločitev sprejeli v prihodnjih dneh, je dejal Mesec.

Več iz teme

lokalne volitveLjubljanaZoran JankovićMOLAleš Primcjasmin feratović
ZADNJE NOVICE
21:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TEŽKO POŠKODOVAN

Družinski spor se končal s poskusom umora, mladenič (21) udarjal z ostrim predmetom

Po prepiru in fizičnem sporu je z ostrim predmetom večkrat udaril 43-letnega družinskega člana po glavi, vratu in rokah.
Alma Glumac5. 5. 2026 | 21:56
21:44
Bulvar  |  Tuji trači
POLIAMORIJA

Zvezdnica filmov za odrasle se je dobivala s »šestimi ljudmi hkrati«, saj »človek ni ustvarjen za monogamijo«

»Ljudje mislijo, da gre za to, da bom spala z vsemi, ampak ni tako,« pravi.
5. 5. 2026 | 21:44
21:00
Bulvar  |  Suzy
VESELJE

Metka in Alina Albreht: Spet praznujemo! (Suzy)

Ne samo mama in hči, Metka in Alina sta tudi najboljši prijateljici.
5. 5. 2026 | 21:00
20:53
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Janković razmišlja o ponovni kandidaturi, kaj o tem pravijo Ljubljančani

Odločitev o ponovni kandidaturi bo Zoran Janković sicer uradno sporočil v petek.
5. 5. 2026 | 20:53
20:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
REŠEVALNI PAS

Drama na avtocesti: Poglejte, kaj so morali storiti gasilci, da so se prebili do gorečega tovornjaka (VIDEO)

Vozniki niso oblikovali reševalnega pasu.
5. 5. 2026 | 20:47
20:01
Bulvar  |  Domači trači
SLOVENIJA IMA TALENT

Priprave na nove Talente v polnem teku, Lado delil utrinek iz zakulisja (FOTO)

Lado Bizovičar bo ponovno eden od žirantov, letos mu bodo družbo delali še Alya, Nuška Drašček in Borut Pahor.
5. 5. 2026 | 20:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki