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LOKALNE VOLITVE 2026

Janković samozavesten, ankete pa razkrivajo drugačno sliko! Kaj se obeta v Ljubljani?

Ob 15 kandidatih se v Ljubljani prvič po 20 letih obeta drugi krog županskih volitev, kažejo javnomnenjske raziskave.
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 13. 11. 2026 | 12:47
 13. 11. 2026 | 12:47
6:11
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Ob 15 kandidatih se v Ljubljani prvič po 20 letih obeta drugi krog županskih volitev, kažejo javnomnenjske raziskave. Glede na njihove napovedi naj bi se vanj uvrstila aktualni župan Zoran Janković, ki občino vodi od leta 2006 in je bil doslej vedno izvoljen v prvem krogu, in sokoordinator Levice Luka Mesec, ki za župansko funkcijo kandidira prvič.

Janković ima na letošnjih lokalnih volitvah kar 14 izzivalcev, ki v en glas poudarjajo, da je čas za menjavo župana, da Ljubljana potrebuje nov način vodenja in nove prioritete. Tako je tudi na četrtkovem soočenju na Televiziji Slovenija Janković ugotovil, da gre za volilno tekmo enega proti 14. Kljub temu je bil skozi kampanjo samozavesten, prepričan, da lahko tudi tokrat slavi v prvem krogu. A javnomnenjske raziskave kažejo, da bi mu pomemben del glasov za dosego tega cilja poleg Mesca lahko odvzela še dva močna kandidata levega političnega spektra, nekdanji predsednik vlade Anton Rop, ki se je na volitve podal z nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič kot nosilko liste za občinski svet, ter podpredsednik Gibanja Svoboda in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič.

Zadnja javnomnenjska anketa Valicona za portal Žurnal24 je najvišjo podporo izmerila Jankoviću, ki ga podpira 33,3 odstotka opredeljenih anketirancev. Sledijo Mesec (22,6 odstotka), Boštjančič (7,6 odstotka), Aleksandar Repić (6,7 odstotka), Jasmin Feratović in Tone Rop (po 5,8 odstotka), Aleš Vrhovec (5,5 odstotka) in Aleš Primc (4,1 odstotka). Ostali kandidati niso presegli treh odstotkov podpore med opredeljenimi.

V drugem krogu pa bi glede na anketo več ljudi podprlo Jankovića.

Tudi po rezultatih javnomnenjske ankete Ninamedie za Dnevnik se skoraj zagotovo obeta drugi krog, saj nobeden od 15 kandidatov ne bi dosegel 50 odstotkov glasov. Najvišjo podporo so s 33,2 odstotka namerili aktualnemu županu Zoranu Jankoviću, v drugi krog bi se uvrstil še prvak Levice Luka Mesec z 22,9 odstotka. Ostalih 13 kandidatov pa bi za Mesecem in Jankovićem občutno zaostalo. Sledi jima predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc s 6,8 odstotka ter nekdanji premier in finančni minister Anton Rop s 5,6 odstotka.

Preverili so tudi volilne preference Ljubljančanov glede strank oziroma kandidatnih list za člane mestnega sveta. Tudi tu bi dominirali listi Jankovića in Levice. Lista Zorana Jankovića bi prejela 25,3 odstotka podpore, Levica pa 21,6 odstotka.

Kandidati vzporedno na teren in splet, del kampanje zaznamovale tudi afere

Tokratna predvolilna kampanja je potekala predvsem na terenu in zelo izrazito tudi na družbenih omrežjih. Intenzivne kampanje na spletu so se tako lotili tudi nekoliko starejši kandidati, vključno z Jankovićem in Ropom, ki so z videoposnetki, slikami in kratkimi sporočili skušali konkurirati spletnemu vplivnežu Repiću.

Janković je ob tem namesto z novinarskimi konferencami pozornost medijev in Ljubljančanov pridobival z odprtji različnih investicij, od Doživljajskega mostu Muste, stanovanj na Rakovi Jelši in prenovljenega dela pokopališča Žale. Po mestu pa prevladujejo tudi njegovi predvolilni plakati. Ostali kandidati pa so naklonjenost volivcev večinoma iskali v pogovorih z meščani v mestnih četrtih, med bolj vidnimi so bili pri tem Mesec, Rop, Boštjančič in Feratović. Mesec je bil sicer v kampanji deležen tudi nizkih udarcev. Zaradi drona, ki naj bi ga snemal skozi okno njegovega stanovanja, je podal kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu. Jankoviću so medtem protikandidati očitali sume korupcije pri mestnih naložbah, ki izhajajo iz posnetka odvetnice Nine Zidar Klemenčič v aferi Black Cube, pa tudi druge postopke, v katerih se je znašel v zadnjih 20 letih.

Za nobenega sicer doslej ni bil obsojen. Preteklost bremeni tudi Repića, ki je bil v zaporu, ker je zabodel varnostnika, pogojno obsojen zaradi požiga kolibe, v katerem je umrla ena oseba, februarja pa je bil tudi pridržan zaradi suma izsiljevanja. A Repić trdi, da je prav on »nočna mora korupcije«. Je pa v kampanji precej razjezil predsednico in nosilko liste SLS za mestni svet Tino Bregant, ko je objavil video, na katerem njegov predvolilni plakat lepijo čez njenega. Bregant je zaradi uničenja njihovega volilnega plakata celo podala kazensko ovadbo, a se je izkazalo, da je v ozadju napaka upravljalca plakatnih mest.

Očitno pa tudi v Ljubljani ni šlo brez umetne inteligence. Tomlje je na četrtkovem soočenju tako denimo razkril, da se s predsednikom Resnice Zoranom Stevanovićem komajda pozna, plakat, na katerem sta skupaj, pa da je ustvarila umetna inteligenca. V ospredju predvolilnih razprav stanovanja in promet Kljub raznolikosti županskih kandidatov pa je bila vsebina njihovih programov precej podobna.

Izpostavljali so zlasti stanovanjsko problematiko promet, dostopnost do zdravnika, čisto okolje in varnost v Ljubljani. Če so pri stanovanjih skoraj enotno zagovarjali gradnjo novih neprofitnih stanovanj in zlasti potrebo po jasni stanovanjski politiki, so bila mnenja bolj deljena o tem, kako naj Ljubljana poskrbi za svoje odpadke.

Glede sežigalnice tudi Janković napoveduje občinski referendum. Nekaj različnih idej so nanizali tudi pri možnostih reševanja prometa, tako je bilo slišati celo ideje o metroju, tramvaju ter gradnji tirne obvoznice za preusmeritev tovornega vlakovnega prometa izven centra. Vsi si želijo središče mesta razbremeniti avtomobilov, razmišljajo o več parkiriščih P+R, vstopnih taksah v mesto, okrepitvi avtobusnega potniškega prometa. Zavedajo pa se, da bistvene spremembe ne bo brez zmanjšanja dnevnega pritoka avtomobilov v prestolnico, za kar bi potrebovali zlasti boljše vlakovne povezave s primestnimi in drugimi občinami, od koder se vsak dan v Ljubljano pripelje več kot 100.000 avtomobilov.

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