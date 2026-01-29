  • Delo d.o.o.
ŠTEPANJSKO NASELJE

Zaradi težav s parkiranjem v Ljubljani cene najema garaž v nebo. Poglejte, za koliko jo nekdo oddaja

V ljubljanskem Štepanjskem naselju prah dviguje preurejen parkirni režim, župan Zoran Janković se je zato danes srečal s prebivalci. Najem garaže v tem delu mesta je lahko zelo drag - nekdo jo oddaja za 190 evrov na mesec.
V stavbi četrtne skupnosti Golovec potekal pogovor med županom Jankovićem in stanovalci Štepanjskega naselja zaradi preurejenega parkirnega režima. 2026 FOTO: Leon Vidic/Delo

STA, M. J.
 29. 1. 2026 | 18:41
 29. 1. 2026 | 19:20
3:22
Ljubljanski župan Zoran Janković se je danes na terenu sestal s prebivalci Štepanjskega naselja, ki so kritični do nove parkirne ureditve. »Dejstvo je, da je tu premalo parkirnih mest,« je na sestanku s prebivalci Bilečanske ulice dejal župan in kot možno rešitev izpostavil, da lahko eno stanovanje dobi eno dovolilnico. »Ko se je to gradilo 50 let nazaj, je bil en avto na dve in pol stanovanji in tega se ne da povečati,« je dejal.

Sestanka se je udeležilo veliko število prebivalcev, tudi iz drugih ulic, ki so od župana zahtevali odgovore glede nove parkirne ureditve, ki velja od 12. januarja. Nekateri stanovalci so ob tem izrazili razočaranje in kritike, da se zaradi velike udeležbe ni dobro slišalo župana in njegovih odgovorov. Janković je stanovalcem pojasnil, da so parkirna mesta v Bilečanski ulici last občine. A ob tem je spomnil, da so stanovalci bližnjih blokov na sodišču sprožili postopek določitve pripadajočih zemljišč. Če bo sodišče na koncu odločilo, da so parkirna mesta last stanovalcev in ne občine, je po besedah župana možna rešitev, da se postavijo zapornice. »Do takrat pa je možna rešitev tudi, da se jim da ena dovolilnica za eno stanovanje, šest mesecev brezplačno in se dogovorijo, kako bodo parkirali,« je dejal. Ob tem je napovedal nov sestanek s prebivalci, ki ga bodo na četrtni skupnosti izpeljali prihodnji teden. »Čez en teden ali pa čez 10 dni se bomo dobili in takrat bomo odprli vsa ta vprašanja in tudi sprejemali neke možnosti,« je poudaril. V vsakem primeru pa po prepričanju ljubljanskega župana tam ne morejo urediti dodatnih 500 parkirnih mest.

Odprli bodo dodatnih 100 parkirnih mest

Janković se je nato sestal še s prebivalci drugih ulic v Štepanjskem naselju. Na tem sestanku je napovedal, da bodo čez mesec dni odprli dodatnih 100 parkirnih mest. Njihovo število se bo tako povečalo na 2200, kolikor je tudi stanovanj. »Zagotovili bomo eno parkirno mesto na eno stanovanje,« je še poudaril Janković. Novih 100 parkirišč bo na končni postaji LPP 5. Prebivalcem bodo na voljo, ko zaključijo prenovo, predvidoma čez mesec in pol, je po poročanju portala N1 povedala predstavnica za odnose z javnostmi Mestne občine Ljubljana.

V ljubljanskem Štepanjskem naselju prah dviguje preurejen parkirni režim. Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je povzročilo efekt domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin. Cene najema garaž pa so očitno lahko zelo zasoljene. V eni izmed skupin na Facebooku je nekdo objavil sliko nekega oglasa za oddajo garaže v Štepanjskem naselju. Oseba garažo oddaja za 190 evrov na mesec, kar je za marsikaterega prebivalca tega dela Ljubljane močno previsok znesek.

