Janković stopa korak nazaj, sporni parkirni odlok pred umikom

Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13.000 podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Mestna uprava v predlogu navaja, da bi z umikom akta iz postopka mestni svet v celoti sledi referendumski pobudi in aktivno zagotovil pravico prebivalcev do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ki vključuje tudi pravico do lokalnega referenduma.

Na tak način bi mestni svet po prepričanju vodstva občine sledil pobudi za sklic referenduma, hkrati pa zagotovil tudi »racionalno rabo proračunskih sredstev«, saj so stroški izvedbe referenduma ocenjeni na približno milijon evrov. V primeru sprejema sklepa spremenjeni odlok po navedbah mestne uprave ne bo začel veljati, referendum o njem pa bo postal brezpredmeten, saj bo dosežen referendumski cilj, da se akt ne uveljavi.

Civilni iniciativi za Ljubljano je sicer uspelo uradno zbrati 13.156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o odloku. Še okoli 500 jih je v obravnavi. To je bistveno več od potrebnih 11.369 podpisov za razpis referenduma. Pobudniki so na današnji novinarski konferenci že sami napovedali, da bo vodstvo občine na čelu z županom Zoranom Jankovićem sporni odlok v strahu pred referendumskim porazom najverjetneje umaknilo.

Spremembe bi prinesle

S spremembami odloka, ki jih je mestni svet sprejel 23. marca, a zaradi referendumske pobude še niso bile uveljavljene, bi sicer v stanovanjskih soseskah uvedli plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Praviloma bi bila izdana ena na stanovanje, veljala bi 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa 60 evrov. Če bi bilo v soseski dovolj parkirnih mest, se bi lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bi stali 120 in 240 evrov.

Spremembe bi prinesle enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini dva evra. Ob tem pa bi bilo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči. Električna vozila pa bi lahko na prostorih za polnjenje stala samo za čas polnjenja. Poleg tega parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v sistemu souporabe, na parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah ne bi bilo več brezplačno.