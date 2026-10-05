Janković tudi uradno dobil še enega tekmeca: vplivnež Repić zbral dovolj podpisov, program bo sestavil na podlagi ankete (VIDEO)

Vplivnežu Aleksandru Repiću je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. V kratkem bo predstavil program, ki ga je sestavil na podlagi ankete, na katero je zanj odgovorilo 17.000 ljudi, je sporočil na družbenem omrežju.

»Ne glede na to, koliko sledilcev imam, sem ugotovil, da je zbiranje podpisov veliko težja naloga, kakor se mogoče nekomu zdi,« je dejal v videosporočilu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram. Program bo v kratkem predstavil na svoji spletni strani. Sestavil ga je na podlagi ankete in tudi predlogov, pogledov in pričakovanj tistih, ki so prišli na stojnico. »Neizmerno sem hvaležen tistim, ki ste si vzeli čas in izpolnili liste, čakali na upravni enoti, samo za ta glas podpore. Nekateri ste čakali pet minut, nekateri 40 minut,« je dejal. Za vložitev kandidature za župana in vložitev liste kandidatov za mestni svet je sicer potreboval 1000 overjenih podpisov.

V Ljubljani so ob Repiću kandidaturo napovedali aktualni župan Zoran Janković, sookordinator Levice Luka Mesec, nekdanji minister in premier Anton Rop, mestna svetnika Jasmin Feratović (Pirati) in Aleš Primc (Glas za otroke in družine), nekdanji mestni svetnih Mihael Jarc, kandidat Preroda Gregor Novak in kandidatka Vesne in civilne družbe Apolonija Simon.