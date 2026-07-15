Janković udaril nazaj: »Ne bojim se nikogar!«

Ljubljanski župan Zoran Janković, ki se bo znova potegoval za župansko mesto in nadaljevanje 20-letnega vodenja Mestne občine Ljubljana, je ob današnji napovedi kandidature Luke Mesca iz Levice za STA dejal, da spoštuje odločitev za kandidaturo vseh kandidatov in da se nikogar ne boji. Ocenil je sicer, da je Mesec močan kandidat.

Odzivi levega pola na kandidaturo Luke Mesca Po že kar nekaj znanih kandidatih, ki stopajo v boj za županski stolček v Ljubljani, je sicer iz več levosredinskih strank slišati svarila pred drobljenjem tega dela političnega prostora tudi na lokalnih volitvah. Predsednik Svobode Robert Golob je dejal, da so se sami zavzemali, da bi v čim večjem številu občin po državi ponudili kandidate leve sredine s čim širšo podporo. Postopki tečejo tudi še v Svobodi. V Ljubljani bodo denimo ponudili svojo listo za mestni svet, nosilec je podpredsednik stranke Klemen Boštjančič, je sporočil Golob. Do septembra, ko bodo v stranki zaključili z večino postopkov za lokalne volitve, pa bo jasna tudi odločitev Svobode o županskem kandidatu. Sam sicer ne skriva, da je »velik zagovornik sedanjega župana Zorana Jankovića«. Kot je še dodal, ne vidi konflikta interesa v tem, da naj bi strankin poslanec Lenart Žavbi na lokalnih volitvah kandidiral na Jankovićevi listi. Tudi predsednik SD Matjaž Han je posvaril, da je treba paziti, da se ne bi levi sredini znova zgodilo, da ne bi »znala zložiti kart, kot bi jih morala zložiti«. Nadeja pa se, da bo SD na lokalnih volitvah naredila dober rezultat in bodo po številu županov in svetnikov zmagovalci na levi sredini.

Janković je še povedal, da je kandidatov na levi strani veliko, medtem ko »desnica še ni dala prepoznavnega kandidata«. Veliko število kandidatov je pričakoval, o njih pa da ne bo govoril.

Župansko delo bo po njegovih besedah opravljal mirno, enako kot doslej, do zadnjega dne. Dodal je, da z njegovo ekipo Ljubljančani vedo, kaj dobivajo, medtem ko morajo drugi še pokazati svoje izkušnje in kaj so naredili. »Vedo tisti, ki me srečujejo na ulicah, na Golovcu, na projektih. Jaz nekomu težko razložim, da je najlepši dan recimo sobota, kot je bila prejšnja, ko zjutraj prehodim 10 kilometrov na Golovcu, potem pa obiščem gradbišča,« je še povedal.

Župansko delo bo po njegovih besedah opravljal mirno, enako kot doslej, do zadnjega dne. FOTO: Blaž Samec

Kdo vse že napovedal kandidaturo?

Ob Jankoviću in Mescu so kandidaturo že napovedali tudi mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc. Spletni vplivnež Aleksandar Repić pa je napovedal zbiranje 2500 podpisov za vložitev kandidature.

Na volitve se s skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, a še nista razkrila, kdo bo njihov županski kandidat.