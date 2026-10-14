Jankoviću se obeta vroča bitka za Ljubljano! Boštjančič napoveduje zmago, v boj še Feratović in Simonova

Boj za ljubljanski županski stolček se zaostruje. Aktualni župan Zoran Janković dobiva nove izzivalce, ki napovedujejo spremembe v prestolnici. Kandidature so vložili Klemen Boštjančič iz Gibanja Svoboda, predsednik Piratske stranke Jasmin Feratović in Apolonija Simon, kandidatka zavezništva Vesne in civilnih iniciativ. Vsi trije govorijo o drugačnih prednostnih nalogah mesta, Boštjančič pa je bil posebej odločen: »V to tekmo grem zato, da zmagam.«

Ljubljano pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra 2026, čaka zanimiva politična bitka. Po skoraj dveh desetletjih županovanja Zorana Jankovića se za vodenje prestolnice potegujejo kandidati, ki priznavajo dosežke dosedanjega razvoja mesta, a hkrati opozarjajo, da je napočil čas za spremembe.

Boštjančič bi prevzel Jankovićev stolček: »V to tekmo grem zato, da zmagam«

Poslanec Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič je ob vložitvi kandidature poudaril, da njegova odločitev ni bila sprejeta čez noč. V boj za županski položaj se podaja resno in z jasnim ciljem. »V to tekmo grem zato, da zmagam,« je sporočil. Ob tem ni zanikal dosežkov aktualnega župana Zorana Jankovića, ki Ljubljano vodi že skoraj 20 let.

Klemen Boštjančič. FOTO: Voranc Vogel

»Dejstvo je, da je Ljubljana v zadnjih 20 letih zelo napredovala, postala je lepša, bolj priljubljena, ampak verjamem, da je prišel čas, da naredimo korak naprej,« je dejal.

Boštjančič želi graditi na dosedanjih uspehih, vendar meni, da Ljubljana potrebuje drugačen način vodenja, nov pogled na razvoj in spremenjene prednostne naloge.

Zanimivo je tudi dogajanje znotraj Gibanja Svoboda. Poslanca stranke Lenart Žavbi in Duško Vujanović namreč kandidirata na listi Zorana Jankovića, čeprav Svoboda v župansko tekmo pošilja svojega kandidata. Boštjančič je glede tega dejal, da so se o njuni odločitvi pogovorili in da med njimi ni zamer.

Feratović udaril po mestnih prioritetah: denar za šport, kaj pa zdravstvo in stanovanja?

V boj za prestolnico se podaja tudi predsednik Piratske stranke Jasmin Feratović, ki je ob vložitvi kandidature napovedal drugačno Ljubljano.

Njegove obljube so usmerjene predvsem v vsakdanje težave prebivalcev. Prepričan je, da bi morala mestna oblast več pozornosti nameniti zdravstvu, javnemu prevozu, vrtcem in dostopnim stanovanjem.

»Ljubljana se bo posvetila prometu, zdravstvu, vrtcem, javnim stanovanjem in bo mesto, ki bo obračunalo s korupcijo,« je dejal.

Jasmin Feratović. FOTO: Blaž Samec

Feratović je posebej izpostavil porabo občinskega denarja. Po njegovih navedbah je Ljubljana v zadnjih letih za športno infrastrukturo namenila več kot pol milijarde evrov, medtem ko bi po njegovem mnenju morala dati prednost drugim potrebam prebivalcev. Prepričan je, da mora mesto reševati težave svojih prebivalcev, ne pa, kot je dejal, težav elit.

Svojo kandidaturo je vložila tudi Apolonija Simon, ki jo podpirata Vesna – zelena stranka in zavezništvo ljubljanskih civilnih iniciativ.

Simonova želi v ospredje postaviti prebivalce vseh ljubljanskih sosesk, od mestnega središča do obrobja. Njena vizija temelji na preglednem vodenju občine, trajnostnem razvoju, varovanju pitne vode in dostopnih javnih storitvah. V zavezništvu sodelujejo tudi predstavniki civilnih iniciativ Kakšno mesto hočemo, Iniciative za ohranitev Križank, Ohranimo krajinski park, Tržnice ne damo in Ljubljana brez hrupa.

Svojo kandidaturo je vložila tudi Apolonija Simon, ki jo podpirata Vesna – zelena stranka in zavezništvo ljubljanskih civilnih iniciativ. FOTO: Marko Turk

»To, da stojimo tukaj z močno ekipo prebivalcev in prebivalk iz mestnih četrti po vsej občini, ni naključje. Je neposreden dokaz, da si ljudje močno želijo sprememb in drugačnega vodenja našega mesta,« je ob vložitvi kandidature povedala Simonova.

»Čas je za nov veter in svežo energijo v mestni hiši!« je sklenila.

Njeno zavezništvo je poleg županske kandidature vložilo tudi kandidatne liste za mestni svet in svete večine četrtnih skupnosti.