Poslanka Svobode Tereza Novak je poudarila, da je nedavna napoved predsednika SDS Janeza Janše o ukinitvi financiranja nevladnih organizacij v primeru ponovnega mandata SDS napad na demokracijo. Janša po mnenju Novakove ukinitev financiranja organizacij, ki so izjemnega pomena, napoveduje v strahu pred kritiko in izkorišča za razdvajanje.

»Nevladne organizacije v Sloveniji predstavljajo enega od temeljev naše demokratične ureditve,« je v današnji izjavi za medije v DZ dejala Tereza Novak, pred nastopom poslanske funkcije sicer izvršna direktorica Slovenske filantropije. S tem se je Novakova odzvala na izjavo predsednika SDS Janeza Janše, ki je prejšnji teden na pogovornem večeru s podporniki v Mengšu med drugim dejal, da bo nevladnikom "zaprl pipice", ko bo SDS po DZ volitvah ponovno prevzela oblast.

Slovenija groženj "zaradi ideološkega boja" ne sme dovoliti in sprejeti kot dejstva, meni Novakova. S tem ne napada samo nevladnih organizacij, ki so organizirana civilna družba, ampak tudi institucije, ki varujejo človekove pravice, kot sta Varuh človekovih pravic in Komisija za preprečevanje korupcije. To pa čaka Slovenijo, "če bomo prepustili oblast Janši in somišljenikom", je ocenila. Omenjena napoved Janše je posledica strahu pred kritičnimi glasovi nevladnih organizacij in drugih, je dejala poslanka. Povedala je, da so jih že vajeni iz prejšnjega mandata, med drugim s finančnim izčrpavanjem Slovenske tiskovne agencije.

»Noben od nas si ne zna predstavljati Slovenije, kot je zdaj, brez nevladnih organizacij, ki so tkivo povezovanja, ko je treba,« je poudarila Novakova. Pri tem je omenila izredne dogodke, kot so poplave, ko so se nevladne organizacije množično odzvale. Kot je dodala, "brez dobrih, učinkovitih nevladnih organizacij te solidarnosti ne bi bilo v tej meri, kot jo izkažemo vedno znova". Država namreč nima vedno odgovora, zato mora vlagati v razvoj in usposobljenost nevladnih organizacij, saj da so tiste, ki lahko hitro in brez posebnih birokratskih ovir pomagajo, je dejala. Poudarila je tudi, da so med nevladniki mnogi, ki delujejo na področju sociale, zdravstva in šolstva. Denar prejemajo na podlagi javnih razpisov in javnih naročil, delo pa morajo upravičiti z mnogimi dokazili.

