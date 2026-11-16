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POOBLASTILA

Janša bi policijo postavil na »profesionalne noge«: lahko ostanete pridržani do 48 ur, tudi če je tožilec za izpustitev, za zakrit obraz kazen do 600 evrov

Premier je spremembo v državnem zboru zagovarjal s primerom osumljenca, ki naj bi po izpustitvi spet ropal. Tožilci opozarjajo, da je vlada z uredbo posegla v njihova zakonska pooblastila.
Slika je simbolična. FOTO: Ui
Slika je simbolična. FOTO: Ui
G. P., STA
 16. 11. 2026 | 17:15
3:20
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Ko policija osumljencu odvzame prostost, mora o tem takoj obvestiti državnega tožilca. Če ta oceni, da bi morali osumljenca izpustiti, pa po uredbi, ki velja od 3. novembra, o trajanju pridržanja odloča policija. Vlada je namreč trajanje tega ukrepa izvzela iz zavezujočih tožilskih navodil. Zgornjo mejo 48 ur že določa zakon o kazenskem postopku, ki tako pridržanje dovoljuje izjemoma in pod določenimi pogoji.

Zakaj je vlada omejila vlogo tožilca pri tako pomembni odločitvi, je v ponedeljek v državnem zboru zanimalo poslanko Svobode Lucijo Tacer Perlin. Premier Janez Janša se je skliceval na primer, ko naj bi policija osumljenca pridržala pri ropu, tožilstvo pa je odredilo njegovo izpustitev. Po Janševih besedah naj bi ga policisti čez teden dni prijeli pri novem ropu.

Tožilci opozarjajo na zakon

Na vrhovnem državnem tožilstvu so za STA pojasnili, da so tožilci doslej policiji praviloma odredili izpustitev osumljenca, če med pridržanjem ni zbrala dovolj dokazov za utemeljen sum. Zakon policiji nalaga, da ravna po tožilskih navodilih, zato na tožilstvu menijo, da vlada z uredbo posega v zakonsko ureditev. Če pridržanje traja več kot šest ur, mora policija izdati pisno odločbo z razlogi za odvzem prostosti. Pridržani se lahko zoper njo pritoži.

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Ministrstvo bi lahko zahtevalo poročilo še med postopkom

Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko je opozorila še na predlagano novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji. Uradniki notranjega ministrstva, zadolženi za nadzor policije, bi lahko od nje zahtevali poročilo o konkretnem predkazenskem postopku in z njim povezano dokumentacijo. Tacer Perlin je vprašala, zakaj bi bil vpogled v postopke, ki še tečejo, v interesu državljanov. Janša je očitke o političnem vplivu zavrnil in dejal, da želi vlada policijo postaviti na »profesionalne noge«.

Vrečko je izpostavila tudi vlogo pravosodnega ministra pri izbiri tožilcev po zakonu o Skoku. Zakon, ki ga je državni zbor sprejel septembra, spreminja postopek imenovanja tožilcev ter predvideva preoblikovanje specializiranega tožilstva in ustanovitev novega sodišča za primere korupcije in organiziranega kriminala. O podrobnostih smo poročali ob sprejetju zakona o Skoku.

Za zakrit obraz predlagajo globo od 200 do 600 evrov

Vlada predlaga tudi, da bi morali imeti ljudje na javnih krajih obraz razkrit do prepoznavnosti. Za kršitev predvideva globo od 200 do 600 evrov, ob nasilnem ravnanju pa od 1500 do 5000 evrov. Izjeme bi med drugim veljale za zakrivanje iz zdravstvenih ali poklicnih razlogov. Ob pomislekih glede svobode zbiranja je Janša dejal, da si tisti, ki namerava mirno protestirati, obraza ne bo zakril.

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policijaJanez Janšavladadržavni zborsodiščekazenpridržanjeLucija Tacer PerlinAsta Vrečkozakon o skoku
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