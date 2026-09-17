Janša bi prevetril javni sektor, prvi minister za javno upravo Pirnat močno podvomil o načrtu

Napoved predsednika vlade Janeza Janše, da bi se lahko okoli 50.000 zaposlenih iz javnega sektorja postopoma prelilo v gospodarstvo, je odprla precej vprašanj. Kje naj bi bilo toliko odvečnih delovnih mest? Bi spremembe občutili tudi zdravstvo in šolstvo? In ali je mogoče tako velik poseg sploh izvesti brez odpuščanj? O Janševi napovedi je v Odmevih spregovoril tudi pravnik, zaslužni profesor upravnega prava Rajko Pirnat. Njegova ocena je precej bolj zadržana.

Janša je v sredo ob odprtju MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, pri katerem naj bi se okoli 50.000 zaposlenih v daljšem obdobju preusmerilo v gospodarstvo. Premier poudarja, da ne govori o množičnem odpuščanju, temveč o »mehkem« prestrukturiranju, naravnem odlivu in prehajanju ljudi tja, kjer delovne sile primanjkuje.

Pri tem se opira na precej zgovorno številko. Leta 1991 je bilo po podatkih, ki jih je predstavila vlada, v javnem sektorju 125.798 zaposlenih, leta 2025 pa 196.123. Janša meni, da je bila rast na nekaterih področjih, predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, upravičena, opozarja pa na podvajanje nalog in administracijo. Vlada izpostavlja tudi močno povečanje mase plač javnega sektorja.

Pirnat: Iz same rasti zaposlenih ne moremo sklepati, da jih je preveč

Toda Rajko Pirnat opozarja, da primerjava med letoma 1991 in 2025 sama po sebi ne pove dovolj. V več kot treh desetletjih se je namreč država močno spremenila, z njo pa tudi naloge javnega sektorja. »Gre za zelo dolgo obdobje. V tem času so se potrebe po javnih storitvah spremenile, prenesli smo evropsko pravo, ki nalaga neskončno veliko upravnih nalog, in iz tega težko na kaj sklepamo,« je v Odmevih pojasnil Pirnat, sicer nekdanji minister za pravosodje in zaslužni profesor na Katedri za upravno pravo ljubljanske Pravne fakultete.

Kot primer je navedel zdravstvo. Zaradi staranja prebivalstva potrebujemo več zdravstvenih storitev. Tudi v šolstvu po njegovih besedah število učencev ni edini podatek, ki ga je treba gledati, saj se širijo učni programi in povečuje obseg dela.

Pirnat je ob tem ocenil, da slovenski javni sektor po številu zaposlenih ne odstopa bistveno od povprečja Evropske unije.

Bo digitalizacija zmanjšala število zaposlenih? Pirnat ni prepričan

Janša veliko stavi tudi na racionalizacijo, digitalizacijo in umetno inteligenco. Premier je opozoril, da digitalizacija doslej marsikje ni prinesla pričakovanega zmanjšanja potreb po zaposlenih. Po njegovih besedah danes kljub boljšim orodjem nekatera dela opravlja več ljudi kot nekoč.

Zanimivo pa je, da tudi Pirnat pri digitalizaciji ne vidi čarobne palice za množično zmanjšanje števila zaposlenih.

Po njegovih besedah se je v praksi večkrat izkazalo, da digitalizacija potrebo po zaposlenih prej poveča kot zmanjša. Obenem ne trdi, da je slovenski javni sektor povsod optimalno organiziran. »Ne trdim, da je zelo racionalno organiziran naš javni sektor, zagotovo pa ni povsem neracionalen. Ampak pavšalna trditev, da je 50.000 delovnih mest, se mi zdi neuresničljiva,« je dejal.

Kje naj bi torej iskali rezerve?

To je verjetno tudi ključno vprašanje Janševe napovedi. Če zdravstvo zaradi staranja prebivalstva potrebuje več ljudi, če jih primanjkuje v socialnem varstvu in če se potrebe spreminjajo tudi v šolstvu, kje je mogoče najti deset tisoče zaposlenih za prehod v gospodarstvo?

Pirnat opozarja, da samo v državni administraciji dela okoli 16.000 ljudi. Prav tam sicer vidi nekaj prostora za racionalizacijo, bistveno manj pa ga vidi v zdravstvu in šolstvu. »Zagotovo nekje so,« je odgovoril na vprašanje, ali obstajajo delovna mesta, ki bi jih bilo mogoče ukiniti oziroma prestrukturirati. Toda njegove številke so neprimerljivo nižje od premierjevih.

»Ocenjujem, da je z resnim naporom nekaj sto delovnih mest mogoče prihraniti skupaj z upokojevanjem, to je pa to.«

Pirnat tako racionalizaciji javnega sektorja ne nasprotuje. Ravno nasprotno, meni, da jo je treba izvajati. Vendar opozarja, da mora biti to neprekinjen proces, pri katerem država natančno preverja organizacijo dela in posamezne naloge. »Z racionalizacijo javnega sektorja je treba nekaj storiti. Gotovo je, da je to trajno prizadevanje, ne pa politična akcija, ki bo usmerjena enkrat v šolstvo, pa bomo razred ukinili. To nikakor ni tako enostavno,« je poudaril.

Janša za zdaj podrobnega zemljevida, iz katerih delov javnega sektorja naj bi prišlo okoli 50.000 ljudi, še ni predstavil. Njegova vlada napoveduje odpravljanje podvajanj, racionalnejšo organizacijo in decentralizacijo, konkretnejše rešitve pa naj bi še sledile.