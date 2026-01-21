Janša blagoslovil desno listo in poslal ostro sporočilo, dejal celo »volite Demokrate Anžeta Logarja«, če želite ...

V desnosredinskem prostoru je završalo. NSi, SLS in Lotričev Fokus so uradno zapečatili sodelovanje in napovedali skupen nastop na državnozborskih volitvah, Janez Janša pa je skoraj istočasno na omrežju X sporočil, koga vidi kot pravo alternativo aktualni oblasti – in koga očitno ne. Med vrsticami je iz igre potisnil Demokrate Anžeta Logarja, s katerim se je v zadnjih dneh zapletel v oster besedni spopad.

Predsedniki strank NSi Jernej Vrtovec, SLS Tina Bregant in Fokus Marko Lotrič so podpisali sporazum o sodelovanju na volitvah in s tem potrdili, da bodo nastopili s skupno listo kandidatov. V zraku je bilo vprašanje: kako se bo odzval prvak največje opozicijske stranke? Odgovor je bil znan hitro. Janša je v enem od zapisov na X dejal, da je »edina alternativa sedanjega norčevanja iz slovenskega človeka in vaših žepov« glas za SDS. A hkrati je odprl vrata tudi skupni listi NSi–SLS–Fokus, češ da je za zamenjavo vlade potrebna »močna večina največ dveh strank«. In nato še udaril po mizi: »Vse ostalo je zabloda in nadaljevanje sedanjega močvirjenja.«

Toda najostrejši podton je bil namenjen Logarjevim Demokratom. Janša je v istem zapisu poudaril, da brez Demokratov »ne bo leve vlade«, obenem pa spomnil na Logarjeve javne izjave o povolilnih kombinacijah. Izpostavil je Logarjeve besede, da bi Demokrati v primeru zmage SDS storili vse, da se sestavi koalicija z največjo stranko na levi strani, v primeru zmage »tretjega stebra«, ki ga želi predstavljati Logar, pa da bi bil njihov sogovornik nekdo z leve. Janša je iz tega potegnil sklep, ki je zvenel kot opozorilo volivcem: »Komu tu kaj ni jasno? Če želite v naslednji vladi še naprej Svobodnjake, volite Demokrate Anžeta Logarja.«

Demokrati za raznobarvno koalicijo

Logar je v torkovih Odmevih na Televiziji Slovenija vztrajal pri konceptu raznobarvne koalicije in poudaril: »To je naša podstat. To je naša pika. Dokončna pika.« Dodal je še, da se bo v nasprotnem primeru država »vrtela v krogu« in da bomo gledali ponavljanje scenarija, ki se »na eni strani konča s kolesarjenjem, na drugi strani pa z razgradnjo gospodarske situacije v Sloveniji«.

V polemiko se je vključila tudi koalicijska stran. Podpredsednik Svobode Matej Arčon je dejal, da je treba najprej počakati na volilne rezultate, ko bo jasno, kakšna bo sestava parlamenta in ali bo »nova koalicija mavrična ali ne«. Ob tem je dodal, da so v Svobodi že večkrat povedali, s kom ne bodo šli v koalicijo, Logar pa se po njegovih besedah »do zdaj še ni distanciral od po mojem mnenju še vedno njegovega šefa in vodje Janeza Janše«.

Logar: to je »neumnost SDS«

Vse skupaj pa ni izbruhnilo iz nič. Janšev zapis sledi svežemu sporu z Logarjem glede predloga poslancev Demokratov za sklic izredne seje DZ o sistemski korupciji, stanju pravne države in integriteti najvišjih predstavnikov oblasti. Predlog so poslali v podpis tudi drugim poslanskim skupinam. Logar je sporočil, da so od SDS prejeli odgovor: podpise bodo prispevali, če lahko dodajo tudi točko o podpisu pogodb kandidatov na volitvah v DZ – pri čemer naj bi merili na Logarjev podpis pogodbe, s katero se je zavezal, da bo v primeru izstopa iz stranke ali poslanske skupine vrnil mandat.

Logar je tak odziv označil kot pričakovan in »SDS-ovski«, izjavo pa za neustavno. V Odmevih je dejal, da gre za »neumnost SDS«, ki podporo razpravi pogojuje z osebnimi zamerami, kar po njegovem ni državotvorno. SDS je na X očital politični cinizem in zapisal, da je stranka »večino časa v opoziciji, čeprav bi morala biti glede na odstotke večinoma v vladi«, ter dodal, da bo tak način tudi na prihajajočih volitvah vodil v dodatna štiri leta opozicije za SDS. Janša je odgovoril s svojo puščico: spomnil je, da je bil Logar predsednik sveta stranke SDS, organa, ki je podpis omenjene izjave določil kot pogoj za kandidaturo. In pripomnil: »In sedaj bi on o integriteti in korupciji.«

Razdeljen desni pol

V spor so se vmes vpletli še drugi. Podpredsednica Demokratov Eva Irgl je poobjavila Logarjev zapis in izpostavila del o političnem cinizmu. Poslanca SDS Zvone Černač in Žan Mahnič pa sta med drugim ocenila, da ni razlike med Logarjem in nekom, ki je pred volitvami napovedal odstop ob ugotovljenih kršitvah integritete, potem pa tega ne stori – opazka naj bi letela na predsednika vlade Roberta Goloba.

Desni pol se tako hkrati povezuje in razkraja – z besedami, ki ne puščajo veliko prostora za spravo. Bo skupna lista NSi–SLS–Fokus res postala »drugi steber« proti SDS, ali pa bo Janševa zahteva po »močni večini največ dveh strank« še dodatno zaostrila boj za vsak glas?