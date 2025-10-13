Šef slovenske stranke, ki povzroča največji odpor, se je razgovoril. Poglejte, kako ga je napičil (VIDEO)

Šef največje opozicijske stranke je dal intervju za Planet TV. Janez Janša je bil seveda do razmer v Sloveniji kritičen.

»Stanje v državi je slabše kot pred tremi leti, predvsem pa je slabše glede na to, kje bi lahko bili po teh treh letih. Tudi večina ljudi, s katerimi se pogovarjam, meni, da bi bilo danes stanje boljše, če Golobova vlada ne bi naredila čisto nič.« In še: »Ljudje ocenjujemo stanje predvsem na situacijo v svojem žepu oz. glede na blaginjo. Po izračunih, ki so jih nedavno objavile Finance, je standard državljanov v času Golobove vlade

padel za 13 %.«

Ker se seveda bližajo volitve, pa je poudaril, da po njih ne izključujejo nikogar. »Gradimo koalicijo z volivci...ne bomo sestavljali šibke vlade in hodili po kostanj v žerjavico za druge«, je bil jasen Janša.

Seveda se je dotaknil tudi krize v Gazi: »Slovenska levica ni v skrbeh za uboge otroke, ki umirajo v Gazi, ampak jih skrbi, kdo ima koristi, ko je tam vojna, in kdo bi imel koristi, ko bi imeli mir. Pravijo, da ima levica koristi, ko je tam vojna, zdaj, ko se nakazuje mir, pa bodo imeli koristi,«.

SDS: stranka, ki pri volivcih povzroča največji odpor

{/flourish_embed}

Je pa Delo ob tem poročalo, da najmočnejša stranka v slovenskem političnem prostoru in nesporna zmagovalka na desnem političnem polu vzbuja pri določenem delu volivcev hkrati največji odpor oziroma odbojnost. Ta odpor do SDS se je v zadnjem času nekoliko zmanjšal, največji pa je bil pričakovano v času, ko je bila stranka na oblasti oziroma največja koalicijska stranka zadnje vlade Janeza Janše. Omenjene podatke so vzeli iz rezultatov javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo za medijsko hišo Delo opravlja institut Mediana.