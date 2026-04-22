Potem ko je Robert Golob (Gibanje Svoboda) napovedal, da se veseli dela v opoziciji, je v javnosti prevladujoče mnenje, da je Janez Janša (SDS) tisti, ki bo predsednici republike prinesel 46 glasov za mandatarja. Ob tem se je oglasil sokoordinator Levice in minister za delo, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec (Levica in Vesna) in pojasnil, zakaj Janša trdi, da ne sestavlja vlade.

Svojo razlago začne z ugotovitvijo, da se je dokončno oblikovanje nove Janševe vlade začelo, ko je Anže Logar dokončno zaprl vrata pogajanjem z Robertom Golobom glede morebitne levosredinske vlade. Sledilo je sporočilo iz poslanske skupine stranke Resni.ca, da so se že odločili, katerega mandatarja bodo podprli, in to ne bo Golob. Svoje naj bi po mnenju Mesca dodal še Janša, ki je po ponedeljkovih posvetih pri predsednici republike dejal, da vlade ne sestavlja in da gre SDS lahko takoj znova na volitve.

SDS vložila spremembe zakona o vladi: število ministrstev z 19 na 14 SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog sprememb zakona o vladi po tistem, ko je Svoboda umaknila svoj predlog zakona. Z njim predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14. Pod spremembe zakona so podpisani le poslanci SDS. SDS tako predlaga ministrstvo za finance, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za obrambo in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Ministrstvu za okolje bi znova pripojili tudi prostor, ministrstvu za notranje zadeve bi pripojili javno upravo, ministrstvu za infrastrukturo pa energetiko. V enem ministrstvu bi združili lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Tudi področje izobraževanja bi iz dveh znova združili v eno ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za solidarno prihodnost bi preoblikovali v dve ministrstvi - ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ter ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Ob tem ohranjajo tudi ministra brez resorja za področje odnosov med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med RS in Slovenci po svetu. Glede na predlog se ukinja ministrstvo za digitalno preobrazbo. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je že dopoldne umaknila predlog sprememb zakona o vladi, ki bi ga moral danes na prvi seji obravnavati parlamentarni skupni odbor. Kot so sporočili iz Svobode, ne bodo ovirali oblikovanja nove vlade, kot si jo je zamislila nastajajoča koalicija.

Igra moči po mnenju Luke Mesca

Janša naj bi, tako Mesec, čakal, da sta Anže Logar in Zoran Stevanović prelomila obljube, ki sta jih dala volivcem. Torej, da z Janšo ne bosta sodelovala. Zato si oba, kot razloži Mesec, zdaj ne moreta privoščiti, da bi šli na predčasne volitve.

»Ko je Janša povedal, da on si jih pa lahko, je obema dal pomemben signal,« je tako prepričan Luka Mesec. Da ima torej šef SDS moč, ker si lahko privošči predčasne volitve, Logar in Stevanović pa te moči zaradi prelomljenih obljub nimata. »In tako se je že postavil obris prihodnje Janševe vlade,« je prepričan Mesec. Ali z drugimi besedami, dve stranki, ki bi Janši v koalicijskih pogajanjih lahko povzročali težave, v te vstopata poraženi in podrejeni, je svoje ugotovitve strnil Mesec.

Izvolitev mandatarja po Stevanovićevem mnenju možna že v prvem krogu

Predsednik DZ in prvak Resni.ce Zoran Stevanović pa meni, da bi mandatarja lahko izvolili v prvem krogu. A ne, ker bi bil »nekdo toliko sposoben sestaviti vlado, kakor se je drugi izkazal za nesposobnega«. Sami bodo podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, pravi. Zatrjuje pa, da pogovorov o zunajkoalicijskem partnerstvu z desno vlado zaenkrat ni.

Stevanović sicer vztraja, da v vlado z Janšo zagotovo ne gredo, ker da so se zavezali, da z njim ne bodo koalicijsko sodelovali. Predsednik Resni.ce pa dodaja, da prav tako ne bodo sodelovali s prvakom Svobode Robertom Golobom. »Ne z enim ne z drugim se ne vidimo v vladi,« tako še vedno vztraja.

Veliko izjav o koalicijskih dogovarjanjih sicer v desnih strankah ne dajejo, zatrjujejo pa tudi, da uradnih pogovorov ni. Poslanec SDS Danijel Krivec pa je v torek dejal, da se »stvari odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo, in to je edino pravilno«. Medetm je SDS pravkar v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog spremembe zakona o vladi, s katerim vsakokratna koalicija določi resorje nove vlade.

Asta Vrečko: Karneval sprenevedanja se počasi končuje

Glede dogovarjanj na desni se je kasneje oglasila še strankarska kolegica Mesca, ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko:

»Janez Janša ne sestavlja vlade. S SDS se nihče od desnega trojčka še ne pogovarja. V petek sami zaključujejo pogovore z eno stranjo, v ponedeljek pa začudeno ugotavljajo, da so se drugi “izločili”. Po teh očitno telepatskih pogajanjih, ki se niso zgodila, pa nastane konsenz. In danes je SDS vložil zakon, ki predvideva sestavo četrte Janševe vlade. Karnevala sprenevedanja se počasi končuje. Na hitro najbolj v oči bode razširitev resorja Ministrstva za gospodarstvo, kamor prenaša četrta Janševa vlada področja iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki mimogrede postaja ministrstvo za demografijo, področje delovnih razmerij in pravic iz dela, zaposlovanja in poklicnega usposabljanja. Delavskim pravicam se ne piše dobro. Isti minister naj bi skrbel kar za oboje - za dobrobit delodajalcev in delavcev. Glede na to, da pričakujemo skrajno desno vlado in da je zakon za bogate elite že vložen, je jasno, da se delavskim pravicam ne piše dobro.«