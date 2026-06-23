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REVIZIJE

Janša dal to nalogo Simiču, njegova namestnica znana iz afere Litijska

Ivan Simič je tudi nekdanji direktor Finančne uprave.
Ivan Simić in Janez Janša. FOTO:  Roman Šipić/Matej Družnik/Delo UI 

Ivan Simić in Janez Janša. FOTO:  Roman Šipić/Matej Družnik/Delo UI 

Ivan Simić. FOTO: Roman Šipić

Ivan Simić. FOTO: Roman Šipić

Janez Janša FOTO: Matej Družnik

Janez Janša FOTO: Matej Družnik

Ivan Simić in Janez Janša. FOTO:  Roman Šipić/Matej Družnik/Delo UI 
Ivan Simić. FOTO: Roman Šipić
Janez Janša FOTO: Matej Družnik
M. U.
 23. 6. 2026 | 15:48
 23. 6. 2026 | 16:25
2:09
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Vlada je danes sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade, ki bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih, vladnih službah in organih državne uprave. Vodil jo bo Ivan Simič, njegova namestnica bo Suzana Hötzl, članica skupine pa bo še Andreja Vrečič, so zapisali v sporočilu po seji vlade.

Ivan Simić. FOTO: Roman Šipić
Ivan Simić. FOTO: Roman Šipić

Ivan Simič je slovenski podjetnik, pravnik, kriminalist in davčni svetovalec ter tudi nekdanji direktor Finančne uprave.

Znana iz afere Litijska

Ime Suzane Hötzl pa je odmevalo v aferi drage nabave stavbe za potrebe sodišč na Litijski. Takrat so ji izdali opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

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Hötzlova je tedaj v pisnem zagovoru na opozorilo ministrstvu napovedala, da bo zoper končno poročilo Urada za nadzor proračuna, ki je opravil izredni pregled skladnosti notranje revizije ministrstva za pravosodje nakupa sodne stavbe na Litijski cesti z usmeritvami za državno notranje revidiranje, vložila tožbo na sodišču.

Kaj bo naloga delovne skupine? 

Kot so pojasnili na vladi, delovno skupino ustanavljajo z namenom zagotavljanja usklajene, pregledne in učinkovite obravnave vprašanj, povezanih z revizijami finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih in vladnih službah, ter spremljanja ugotovitev v organih državne uprave in za kasnejšo koordinacijo revizij v organih državne uprave.

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Njena naloga bo svetovanje pri revizijah, spremljanje ugotovitev in izvajanja priporočil ter priprava poročil in predlogov ukrepov za izboljšanje učinkovitosti, gospodarnosti, transparentnosti in integritete delovanja državne uprave. Ne bo pa izvajala revizijskih, inšpekcijskih ali drugih oblastnih postopkov ter ne bo posegala v pristojnosti posameznih organov, temveč bo njena naloga zagotavljati usklajeno delovanje obstoječih nadzornih mehanizmov in pravočasno obveščanje vlade o ugotovljenih tveganjih in sistemskih pomanjkljivostih, so še navedli v sporočilu kabinet predsednika vlade.

Janez Janša FOTO: Matej Družnik
Janez Janša FOTO: Matej Družnik

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