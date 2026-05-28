Velik dan za novoimenovanega predsednika vlade! Janša dokončno oproščen v zadevi Trenta

Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novoimenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo na višje sodišče vložilo po tem, ko prvostopenjsko sodišče ni pritrdilo njegovim očitkom, da naj bi šlo za tipičen primer korupcije.

Tožilstvo je namreč Janši očitalo, da je leta 1992 kupil parcelo v Trenti, nato pa jo prodal podjetju Eurogradnje, ki ga je takrat vodil Klemen Gantar, po konkretno višji ceni. Eurogradnje je kmalu zatem zemljišče prodale podjetju Imos pod takratnim vodstvom Branka Kastelica, slednje pa je Janši leta 2005 prodalo trisobno stanovanje v Ljubljani. Janša naj bi si pri tem nakupu pomagal s preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti. Celjsko sodišče lani ni pritrdilo očitkom tožilstva, da naj bi šlo pri teh poslih za tipičen primer korupcije. Sodni postopek v zadevi Trenta se je leta 2024 začel skoraj dve desetletji po izpeljavi posla. Zadevo je sicer pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je v začetku leta 2013 policiji prijavila sum kaznivega dejanja. Istega leta je policija vložila kazensko ovadbo, leta 2014 se je začela kar pet let trajajoča sodna preiskava.