Janša dvignil prah z objavo o glasovanju ob osamosvojitvi: »To so skrivali 34 let!«

Nekdanji predsednik vlade Janez Janša je na omrežju X objavil posnetek iz leta 1991 in sprožil novo razpravo o obdobju osamosvajanja. Ob videu je poudaril, da gre po njegovem mnenju za »najpomembnejše glasovanje v zgodovini slovenskega naroda« ter dodal, da so posnetek politične strukture javnosti domnevno »skrivale 34 let«.

Janša je zapisal: »Posnetek, ki so vam ga skrivali 34 let! Rezultat in prikaz najpomembnejšega glasovanja v zgodovini slovenskega naroda. Poglejte, kdo ploska in se veseli in kdo je kislega obraza,« je poudaril.

V nadaljevanju je ostro kritiziral takratne leve politične sile. Po njegovi interpretaciji so »levičarske politike priprave na samostojno življenje krčevito ovirale«, nato pa naj bi »več kot polovica njihovih poslancev (60 od 113) odtegnila svoj glas tudi pri končni odločitvi«. Janša je dodal še: »Za sprejem Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, je od 240 delegatov glasovalo 180. Ostali (60) so sejo bojkotirali, glasovali proti ali se vzdržali … Za 2/3 večino je bilo potrebnih najmanj 160 glasov in presežena je bila zgolj za 20.«

»Ja in? Živite v preteklosti«

Objava je odprla fronto spletnih prepirov. Pod posnetkom se je vsul plaz očitkov, posmeha in frustracij – nekateri so Janši pritrdili, drugi pa očitali politično manipulacijo in življenje v preteklosti. »Ja, in kaj zdaj, živite v preteklosti … kam pa je šel denar od prodaje orožja?« je zapisal eden od komentatorjev.

FOTO: Srdjan Zivulovic

Veliko uporabnikov je izrazilo naveličanost nad obujanjem zgodovinskih delitev: »In še vedno nekdo živi v 90-ih letih. Dajmo se premakniti naprej.« Nekdo je dodal: »Ravno zdaj si našel ta posnetek? Lahko bi ga pokazali 20, 15, 10 let nazaj,« drug pa je poudaril, da je točno ta posnetek že videl.

Pojavljali so se tudi komentarji, da je takšno objavljanje namenjeno razdoru: »Skregaj in vladaj.« Nekdo je Janši očital, da vleče iz konteksta tudi ljudi, ki jih ni več med živimi: »Jože Smole je že najmanj 20 let za mavrico … vas je lahko sram.«

Razprava pod objavo je tako razgalila tipičen slovenski ideološki razkol: dva pola, dve resnici in nikoli končan boj za interpretacijo zgodovine.

Samostojno državo hotelo več kot 95 % Slovencev

Je Janez Janša ravno zdaj našel ta posnetek? FOTO: Tomi Lombar/Delo

Plebiscit o samostojnosti 23. decembra 1990 je bil edinstven politični trenutek slovenske zgodovine. Na vprašanje »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« je pritrdilno odgovorilo 95,71 odstotka vseh, ki so oddali veljavni glas. Udeležba je presegla 93 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Rezultat je bil razglašen 26. decembra, leto dni pozneje pa je bil že uveljavljen kot temelj končne odcepitve Slovenije od Jugoslavije.

S sprejemom Temeljne ustavne listine junija 1991 je bila slovenska osamosvojitev pravno formalno zaključena, parlament pa je dokument potrdil z ustavno potrebno dvotretjinsko večino. Politična elita o vprašanju osamosvojitve ni bila enotna, čeprav je narod na plebiscitu skoraj v celoti glasoval za lastno državo.