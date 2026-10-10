Janša glede milijard iz proračuna EU ne popušča: »Ni primeren čas, da Evropa zniža svoje ambicije«

Irsko predsedstvo Sveta EU bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028-34 (MFF), ki bo med drugim vključeval obseg celotnega proračuna in višino sredstev za posamezna področja. Predlog bodo prihodnji teden obravnavali voditelji članic. Kot je v sredo v Evropskem parlamentu povedal irski državni sekretar za evropske zadeve Thomas Byrne, želijo s pogajalskim okvirjem storiti korak naprej k dogovoru o MFF do konca leta.

»Ne moremo zadovoljiti vseh, upamo pa, da bo v tem kompromisnem besedilu vsakdo našel nekaj zase,« je dejal in poudaril, da bodo morali evroposlanci in vse članice sklepati kompromise. To po njegovih besedah velja za nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, prioritete v okviru MFF in njegov obseg. Po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico naj bi obseg celotnega proračuna v primerjavi s ciprskim predlogom iz junija, ki je predvideval približno 1948 milijard evrov, znižali za od 100 do 200 milijard. Pri tem se postavlja vprašanje, ali bo to zadovoljilo šesterico t. i. varčnih držav članic na čelu z Nemčijo, ki zahtevajo rez v višini več sto milijard evrov.

Janša med zagovorniki predlaganega obsega proračuna

Na drugi strani skupina 17 predsednikov vlad in držav članic iz skupine prijateljic kohezije, med njimi premier Janez Janša, meni, da je obseg proračuna iz ciprskega predloga ustrezen. Ob tem so v pismu irskemu premierju Michealu Martinu izpostavili, da je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko.

Pogajanja vstopajo v sklepno fazo

Z današnjo predstavitvijo pogajalskega okvirja bodo pogajanja o prihodnjem MFF prešla v sklepno fazo. V torek ga bodo obravnavali ministri za zadeve EU, v četrtek pa še voditelji članic.