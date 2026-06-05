Janša gre že prvi dan na službeno pot, to je kraj, kamor se odpravlja

Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, in voditelji držav Zahodnega Balkana se bodo danes srečali v Črni gori. Na vrhu EU-Zahodni Balkan bodo ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v EU, med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike.

V črnogorsko obmorsko letovišče Tivat bodo prišli voditelji vseh šestih držav Zahodnega Balkana, ki si prizadevajo za članstvo v EU - Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Albanije, Severne Makedonije in Kosova. V evropski delegaciji pa bosta poleg voditeljev večine članic unije tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ocenili bodo napredek pri postopnem vključevanju Zahodnega Balkana v EU

Širitev je v luči zapletenih geopolitičnih razmer v svetu znova med strateškimi prioritetami unije. Evropska stran naj bi na srečanju ponovno potrdila svojo zavezanost evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana.

Sporočilo kabineta predsednika Črne gore Iz Tivata pošiljamo močno sporočilo: Vsa Evropa v Črni gori, Črna gora v Evropi! Predsednik Jakov Milatović bo 5. junija v Tivatu pred vrhom EU – Zahodni Balkan pozdravil 32 delegacij. Tukaj se začne naslednje poglavje Evrope.

Francija in Nemčija sta pred vrhom v četrtek predstavili pobudo, s katero želita širitvi EU dati nov zagon. Namenjena je postopnemu vključevanju držav kandidatk za članstvo v EU ter poenostavitvi oziroma pospešitvi širitvenega procesa.

Voditelji bodo danes v Tivtu ocenili napredek pri postopnem vključevanju Zahodnega Balkana v EU ter možnosti za njegovo nadaljnje pospeševanje, zlasti v okviru šest milijard evrov vrednega načrta za gospodarsko rast Zahodnega Balkana.