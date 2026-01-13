Janša ignoriral nacionalko, bivši minister ogorčen: »Golob je bil sam, a Janša naj bi se pa tule boril za sekunde?!«

Poročali smo že, da je na TV Slovenija potekal pogovor s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki ga je vodila Tanja Gobec. Predsednik vlade je tako dobra dva meseca pred volitvami menil, da je trenutno težko in negotovo sestavljati koalicijo. Po volitvah bo jasno, komu volivci zaupajo, odgovornost za prihodnost države pa bo na tistih, ki se jih ne bodo udeležili.

Šef SDS-a ni delal družbe Kordišu, Kalohu, Logarju in Vrtovcu

Ob tem so na nacionalki pripravili še pogovor z opozicijo in v studiu gostili Jerneja Vrtovca (NSi), Miho Kordiša (Mi, socialisti), Anžeta Logarja (Demokrati Anžeta Logarja) in Dejana Kaloha (Suvereni). TV Slovenija v studio povabila predsednika SDS-a Janeza Janšo, a se vabilu ni odzval, stranka pa ni poslala drugega predstavnika vodstva.

Ta odločitev je seveda sprožila komentarje na omrežjih. Nekdanji minister Žiga Turk je denimo zapisal: »Povsem prav, da Janša ni prišel. Golob je bil sam, a Janša naj bi se pa tule boril za sekunde?! Pač depolitizirana televizija.«

»Janša je zopet stisnil rep med noge in ga ne bo na RTV. Potem bi pa jokal, da ga ne vabijo.«

»Predsednik vlade je bil sam in je imel na voljo celih 60 minut, oddaja z opozicijo štirih pa samo 0,75 ure = 11 minut na enega. Če bi bil prisoten tudi Janša, bi vsak od opozicije imel samo 9 minut. Golob pa 60 minut.«

https://x.com/SteslAndrej/status/2010940978996101588

»Z bojkotiranjem javne RTV je pokazal, kako si predstavlja vodenje države: brez vprašanj, brez pluralnosti, brez nadzora. Tako se ne obnaša državnik, ampak diktator.«