Janša in drugi politiki desnice v hudih težavah? Zaradi referendumov jim grozi tole

Referendumi so mimo, a političnega obračunavanja očitno še ni konec. V PIC – Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja so zaradi domnevnih kršitev volilnega molka vložili prijavo na inšpektorat za notranje zadeve. Med prijavljenimi so po njihovih navedbah predsednik vlade, več poslancev SDS, predsednik Demokratov Anže Logar in poslanec NSi. Direktor PIC Aljoša Petek je ob tem politikom poslal ostro sporočilo: »Zakoni veljajo tudi za tiste, ki jih sprejemajo.«

Aljoša Petek FOTO: Pravni Center Za Varstvo človekovih Pravic In Okolja

Direktor PIC Aljoša Petek s kritikami ni skoparil

Politikom je očital nespoštovanje zakonodaje, posebej pa je izpostavil odgovornost najvišjih predstavnikov oblasti.

»Domoljubja in spoštovanja do slovenske države ne izkazuješ s praznimi zaklinjanji, temveč s spoštovanjem njenih zakonov. Od političnih strank, ki se financirajo tudi iz državnega proračuna, je dosledno spoštovanje zakonodaje najmanj, kar lahko pričakujemo. Še toliko bolj to velja za predsednika in podpredsednika vlade ter poslance. Zakoni veljajo tudi za tiste, ki jih sprejemajo,« je poudaril.

Še ostrejši je bil pri oceni ponavljajočih se domnevnih kršitev.

»Ponavljanje kršitev kaže, da ne gre za posamične spodrsljaje, temveč za ustaljeno prakso zavestnega kršenja zakonodaje,« je prepričan Petek.

Kaj je med volilnim molkom prepovedano?

Volilni molk se je začel v soboto, 10. oktobra, ob polnoči in je trajal do zaprtja volišč v nedeljo, 11. oktobra, ob 19. uri. Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da se mora kampanja končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Prepoved zajema oglaševanje in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločitev volivcev.c

Prijava kršitev volilnega molka FOTO: Pravni Center Za Varstvo človekovih Pravic In Okolja

Pri PIC opozarjajo, da volilni molk ne velja zgolj za organizatorje kampanj, temveč tudi za druge fizične in pravne osebe, ki v njej sodelujejo.

Ob tem se sklicujejo na odločbo ustavnega sodišča iz leta 2022, v kateri so ustavni sodniki poudarili pomen mirnega premisleka pred glasovanjem. Volivci morajo imeti možnost, da brez novih propagandnih sporočil premislijo o informacijah in se svobodno odločijo. Informacije, ki se pojavijo tik pred glasovanjem, namreč povečujejo tveganje manipulacij.

SDS so spremljali že marca, zdaj zahtevajo ukrepanje

V PIC opozarjajo, da podobnih ravnanj niso zaznali prvič. Kršitve volilnega molka so spremljali že ob marčevskih volitvah, ko so po lastnih navedbah ugotovili številne kršitve SDS in njenih funkcionarjev.

Zdaj od pristojnega inšpektorata zahtevajo odločno ukrepanje.

»Od inšpektorata zato pričakujemo hitro in odločno ukrepanje. Pred vrati so novi referendumi. To prakso je treba ustaviti zdaj, ne pa dopustiti, da se ponovi še ob naslednjem glasovanju,« je še sporočil Petek.