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SREČANJE OB ROBU GENERALNE SKUPŠČINE OZN

Janša in Netanjahu v New Yorku odprla »novo poglavje«: tako so se odzvali v Sloveniji

Govorila sta o krepitvi sodelovanja med Slovenijo in Izraelom, njuno srečanje pa je sprožilo ostre kritike iz vrst slovenske politike.
Janez Janša in Benjamin Netanjahu FOTO: Zajem zaslona, Omrežje X
Janez Janša in Benjamin Netanjahu FOTO: Zajem zaslona, Omrežje X
A. G.
 25. 9. 2026 | 18:34
6:51
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Slovenski premier Janez Janša se je ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Srečanje je potekalo v času opaznega približevanja med državama, potem ko je nova slovenska vlada v zadnjih mesecih sprejela več ukrepov za ponovno krepitev političnih in gospodarskih odnosov z Izraelom. Slovenska vlada je sporočila, da sta se premierja zavzela za nadaljnjo nadgradnjo odnosov s konkretnimi projekti, med drugim na področju znanosti, umetne inteligence, naprednih tehnologij, gospodarstva, naložb in turizma.

Srečanje je potekalo v palači OZN, kjer se ta teden vrstijo bilateralna srečanja svetovnih voditeljev. Tudi izraelski premier je srečanje z Janšo izpostavil v objavi na družbenem omrežju X. Po navedbah njegovega urada je Netanjahu Janši čestital ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in se mu zahvalil za podporo Izraelu. Janšo je tudi povabil na obisk Jeruzalema.

Janša je po srečanju na družbenem omrežju X zapisal, da je srečanje z Netanjahujem potekalo »v času okrepljenega političnega dialoga med državama«. Po njegovih besedah so bili odnosi med Slovenijo in Izraelom vse od osamosvojitve tradicionalno prijateljski, ne glede na dogajanje na Bližnjem vzhodu. Janša je ob tem ocenil, da so se odnosi poslabšali v času prejšnje slovenske vlade, kar naj bi Sloveniji povzročilo »znatno gospodarsko in politično škodo«. Kot je zapisal, sta Slovenija in Izrael v sedanjem mandatu že naredila konkretne korake za krepitev političnega, gospodarskega, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja. Med področji, kjer vidi največ možnosti za sodelovanje, je izpostavil umetno inteligenco, visoke tehnologije, obrambo, raziskave in investicije. »Dobre politične odnose pretvarjamo v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, investitorje in državljane obeh držav,« je zapisal Janša. Dodaja, da imata Slovenija in Izrael veliko znanja, izkušenj in podjetniškega potenciala ter da je cilj ustvariti pogoje, v katerih bi se ta potencial povezal in prerasel v konkretne rezultate v korist obeh držav.

Netanjahu: »Odpiramo novo poglavje«

Na Janšev zapis se je odzval tudi Netanjahu. »Hvala, premier @JJansaSDS, za vaše prijateljstvo in neomajno podporo Izraelu,« je zapisal izraelski premier. Ob tem je dodal, da je bilo srečanje v New Yorku prijetno ter da »Izrael in Slovenija odpirata novo poglavje v odnosih«. Med področji, na katerih želi Izrael okrepiti sodelovanje s Slovenijo, je Netanjahu navedel tehnologijo, turizem, umetno inteligenco, varnost, raziskave in investicije. »Skupaj bomo naše močno prijateljstvo spremenili v konkretne priložnosti za oba naroda. Veselim se, da se kmalu vidimo v Jeruzalemu,« je še zapisal Netanjahu.

Njegov zapis je sledil srečanju z Janšo ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN. Izraelski premier se je v New Yorku srečal še z nekaterimi drugimi tujimi voditelji in visokimi predstavniki.

 

Pohvale Janši prihajajo tudi iz Izraela

Kmalu se je na omrežju X oglasil Eli David, skrajno desni izraelski politični vplivnež in vnet zagovornik Netanjahujeve politike. »Medtem ko mnogi evropski voditelji želijo pomiriti džihadiste, slovenski premier Janez Janša ostaja človek globokega prepričanja in neomajno stoji ob Izraelu v njegovi vojni proti terorizmu,« je zapisal.

Bratušek: »Država je talka strankarske zunanje politike«

Na srečanje in dogajanje okoli njega so se odzvali tudi nekateri slovenski politiki. Alenka Bratušek je na Facebooku zapisala, da vidi v aktualni zunanji politiki vlade širši problem. Pri tem je omenila tudi primer Black Cube in slovensko stališče do Združenih narodov. »V Sloveniji blokada preiskave Black Cube, v mednarodnih odnosih pa vsak teden novi dokazi o nespornih povezavah, podrejanju Slovenije in poplačilo uslug,« je zapisala Bratušek.

Dodala je, da naj bi Slovenija poleg blokade skupne izjave dan prej kritizirala Združene narode zaradi dvojnih standardov. »Slovenija očitno zdaj opravlja vlogo nekdanje Orbanove Madžarske. Država je talka strankarske zunanje politike in predvolilnih dolgov,« je še zapisala.

Vrečko: »Kje so bili predstavniki Slovenije?«

Na družbenem omrežju X se je odzvala tudi Asta Vrečko»Skoraj ves svet se je odločil bojkotirati govor inženirja genocida v Gazi. Kje so bili predstavniki Slovenije? Retorično vprašanje,« je zapisala. Njen zapis se nanaša na Netanjahujev nastop v okviru zasedanja Generalne skupščine OZN in na odzive nekaterih delegacij na njegov govor. Netanjahu je pred Generalno skupščino zagovarjal ravnanje Izraela v vojni zoper Hamas in kritiziral tiste, ki Izrael obtožujejo genocida.

Kek primerjal srečanje s Hitlerjevim paktom

Na srečanje se je odzval tudi nekdanji poslanec Franci Kek, ki je Janševo srečanje z Netanjahujem komentiral z zgodovinsko primerjavo. Ob objavi informacije, da se bo Netanjahu v New Yorku srečal z več tujimi voditelji, med njimi tudi z Janšo, je zapisal: »Formalnih podpisnikov Hitlerjevega Trojnega pakta je bilo osem. Tle nek smo.« Pri tem se je skliceval na poročanje RTV Slovenija o številu Netanjahujevih srečanj ob robu zasedanja OZN.

Slovenija in Izrael po obdobju zaostrenih odnosov

Srečanje Janše in Netanjahuja je del širšega približevanja Slovenije in Izraela. Slovenska vlada je septembra ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sa'arja poudarila, da želi po obdobju manj intenzivnih političnih stikov odnose z Izraelom ponovno okrepiti. Državi sta takrat podpisali tudi program sodelovanja na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladine in športa za obdobje 2026–2030.

Izrael je medtem v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo, nova slovenska vlada pa je odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade proti Izraelu, med drugim omejitve glede trgovine z orožjem in vstopa izraelskega premierja v Slovenijo. Srečanje v New Yorku tako predstavlja enega od vidnejših korakov v smeri poglabljanja odnosov med državama. Ob političnem približevanju pa ostajajo v Sloveniji tudi izrazito kritični odzivi na spremembo zunanjepolitične usmeritve do Izraela.

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