Janez Janša in Urška odhajata v Vatikan: razkrito, kaj ju čaka pri papežu

Predsednik vlade Janez Janša bo v ponedeljek odpotoval na enodnevni delovni obisk v Vatikan in Rim. Sprejel ga bo papež Leon XIV., nato pa se bo srečal še z italijansko premierko Giorgio Meloni. Obisk pa ni nastal čez noč: nekaj dni pred odhodom se je Janša sestal tudi s predstavniki Slovenske škofovske konference, Vatikan pa je že sredi septembra obiskal zunanji minister Tone Kajzer.

Papež ga bo sprejel ob 10.30

Janšo bo papež Leon XIV. v Vatikanu sprejel ob 10.30. Po uradnem sprejemu je predviden pogovor v papeževi zasebni knjižnici, ob koncu pa še izmenjava daril in skupinsko fotografiranje. Janša bo prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga bo sprejel novi papež.

Papež Leon XIV FOTO: Yara Nardi/reuters

Po pogovoru s papežem se bo premier srečal še z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Nato si bo s soprogo Urško Bačovnik Janša ogledal Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe.

Pred obiskom sestanek s slovenskimi škofi

Zanimivo je dogajanje pred samim obiskom. Janša se je 29. septembra sestal s predstavniki Slovenske škofovske konference. Na srečanju sta bila predsednik SŠK in novomeški škof Andrej Saje ter celjski škof Maksimilijan Matjaž. Vlada je izrecno zapisala, da je srečanje potekalo pred prihajajočim obiskom premierja v Vatikanu.

Že pred tem je Vatikan obiskal tudi zunanji minister Tone Kajzer. Sredi septembra se je srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami Paulom Richardom Gallagherjem in kardinalom Parolinom.

Po papežu še Melonijeva

Vatikanski del obiska pa bo le prvi del dneva. Popoldne bo Janša odšel v palačo Chigi, kjer ga bo sprejela italijanska premierka. Med pričakovanimi temami so odnosi med Slovenijo in Italijo ter položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji. Med odprtimi vprašanji ostajata zastopstvo slovenske manjšine v italijanskem parlamentu in priznavanje slovenskih diplom. Govora bi lahko bilo tudi o nadzoru na slovensko-italijanski meji, ki ga Italija izvaja od oktobra 2023 in ga je nazadnje podaljšala do 18. decembra.