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Kot smo že poročali, se predsednik vlade Janez Janša mudi na obisku v Ukrajini, kjer se udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope.
V uradu za komuniciranje so tako napovedali, da se je Janša ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na Trgu sv. Mihaela, tam je imel tudi govor, kasneje pa je v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Maio Sandu.
Kako je bilo videti srečanje z Zelenskim, je vlada objavila na omrežju X.
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