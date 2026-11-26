Predsednik vlade Janez Janša je ob prihodu na izredni vrh Evropske unije v Bruslju spregovoril o prihajajočem referendumu o uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije, na katerem bodo volivci odločali 6. decembra. Premier zavrača, da bi šlo za glasovanje o zaupnici njegovi vladi. »Vlada bo po tem referendumu še vedno tukaj,« je poudaril in dodal: »To ne bo referendum o vladi, to bo referendum o vaših žepih.«

Janša je pojasnil, da se pristop njegove vlade razlikuje od pristopa predhodne. Kot je dejal, želi njegova vlada spodbujati gospodarsko rast, z večjimi prihodki pa tudi ob nižjih davkih financirati naraščajoče potrebe države.

Kdo bo razpolagal z več denarja?

Po Janševih besedah bodo volivci na referendumu odločali predvsem o tem, kdo bo razpolagal z več denarja – država, podjetja ali gospodinjstva.

Premier je ob tem dejal, da bi bilo za vlado z vidika kratkoročnih javnofinančnih izzivov celo bolje, če zakon ne bi bil uveljavljen. Za ljudi in gospodarstvo pa bi bila po njegovem prepričanju uveljavitev zakona boljša, saj bi gospodinjstvom ostalo več denarja, podjetja pa bi lahko več vlagala in ustvarjala bolje plačana delovna mesta.

Odgovornost pripisal prejšnji vladi

Janša se je dotaknil tudi opozorila Evropske komisije, da bi lahko prihodnjo pomlad proti Sloveniji sprožila postopek zaradi presežnega primanjkljaja, saj naj bi rast javnofinančnih izdatkov letos presegla dogovorjeno mejo.

Dolgoročni proračun EU »niti ni tako slab« Če bodo voditelji članic želeli doseči kompromis o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU (MFF), bo treba znižati sredstva za evropsko administracijo, je povedal premier Janez Janša. Ob tem je podprl uvedbo davka na digitalne storitve kot vira financiranja evropskega proračuna. Janša je glede predloga finančnega razreza prihodnjega MFF, ki ga je v soboto predstavil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ocenil, da ta glede slovenske nacionalne ovojnice »niti ni tako slab«. Nacionalna ovojnica med drugim vključuje sredstva za kohezijo in kmetijstvo.

Premier meni, da je sporočilo Bruslja kljub medijskim naslovom za Slovenijo precej bolj spodbudno kot za številne druge članice EU. Izpostavil je gospodarsko rast Slovenije in poudaril, da je tekoči proračun pod streho. Odgovornost za težave s primanjkljajem je pripisal prejšnji vladi in njeni reformi plač v javnem sektorju, ki je po njegovih navedbah stroške delovanja države povečala za dve milijardi evrov. Poudaril je, da težave ne morejo biti posledica interventnega zakona, saj ta še ni uveljavljen.

»To je naš osnovni problem, ki se odraža tudi v tem opozorilu v okviru evropskega semestra, ampak ta problem bomo ustrezno naslovili,« je napovedal Janša.