Janša je bil tam pred kratkim, zdaj prihaja še ona: kaj se bo dogajalo v Vatikanu?

Pred kratkim smo na Slovenskih novicah poročali o obisku premierja Janeza Janše v Vatikanu, kjer se je 5. oktobra srečal s papežem Leonom XIV. in vatikanskim državnim tajnikom. Obisk je bil namenjen pogovorom o odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem, sogovornika pa sta odprla tudi vprašanje možnosti nadgradnje sporazuma, ki ureja odnose med državama. Janša je ob srečanju poudaril pomen sodelovanja in dialoga ter papeža ob tej priložnosti povabil na obisk v Slovenijo.

Obisk je pritegnil pozornost tudi zato, ker gre za pomembne stike slovenskega političnega vrha z vodstvom Katoliške cerkve. Vatikan ima poleg verske tudi pomembno diplomatsko vlogo, odnosi s Svetim sedežem pa so del širšega sodelovanja Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi ustanovami. Pred Janšo se je septembra v Vatikanu mudil tudi zunanji minister Tone Kajzer.

Pirc Musarjeva bo papežu izročila posebno povabilo

Zdaj v Vatikan odhaja še predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo papežu prav tako predala povabilo za obisk Slovenije. Musar bo Vatikan obiskala v ponedeljek. Na avdienci jo bo sprejel papež Leon XIV., srečala se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom, so napovedali v njenem uradu. Dodali so, da bo predsednica svetega očeta povabila na obisk v Slovenijo. Obisk po navedbah urada predsednice predstavlja nadaljevanje rednega dialoga med najvišjimi predstavniki Slovenije in Svetega sedeža, njegov osrednji namen je izročiti pisno povabilo papežu Leonu XIV. za obisk Slovenije. Predsednica namerava v pogovorih z najvišjima predstavnikoma Svetega sedeža poudariti prijateljske odnose in željo po nadaljevanju rednega dialoga.

Predvidoma bodo izmenjali tudi poglede na aktualna vprašanja v mednarodni skupnosti, pri čemer Pirc Musar posebej podpira papeževa prizadevanja za mir in dialog. Papežu bo po nedavni operaciji pljuč zaželela popolnega okrevanja in dobrega zdravja, so dodali na uradu.

Predsednica bo pred poldnevom podala izjavo za slovenske medije pred Trgom svetega Petra. Po srečanju s papežem in državnim tajnikom si bo sicer ogledala še Papeško akademijo za družbene znanosti (Pontificia Academia Scientiarum) in obiskala hospic Fondazione Sanità e Ricerca, ki deluje ob finančni podpori Suverenega malteškega viteškega reda.

Obisk v Vatikanu ni njen prvi: tam se je srečala že s Frančiškom

Nataša Pirc Musar je Vatikan obiskala tudi decembra 2024, ko se je srečala s takratnim papežem Frančiškom. Pogovarjala sta se o odnosih med Cerkvijo in državo, vlogi Cerkve v Sloveniji ter aktualnih mednarodnih vprašanjih, med drugim o razmerah na Balkanu, v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Pirc Musar se je na obisku v Vatikanu nazadnje mudila prav takrat decembra 2024, aprila lani pa se je udeležila pogrebnih slovesnosti za papeža Frančiška.