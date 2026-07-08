Janša med svetovno elito tik za predsednikom Trumpom, izmenjala sta si nekaj besed (VIDEO, FOTO)

Premier Janez Janša se z ženo Urško Bačovnik Janša mudi v Ankari na zasedanju vrha Nata. Zakonca sta skupaj z drugimi voditelji držav članic, mnoge so spremljali tudi zakonci, prispela v torek, ko jih je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan tudi pogostil na slavnostni večerji. Ob prihodu so se udeleženci imeli tudi čas spoznati in kamere so ujele trenutek, ko je nasmejani Janša segel v roko prav tako odlično razpoloženemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Videti je, da sta Trump in njegov zaveznik ter oboževalec Janša tudi izmenjala nekaj besed, nato se je Trump, ki ga prva dama Melania Trump ni spremljala na vrh Nata, rokoval še s premierjevo soprogo, ki ji je prav tako namenil nekaj besed.

Sledilo je uradno fotografiranje, organizatorji pa so našega premierja postavili na prav posebno in zelo vidno mesto – tik za Trumpa. V prvi vrsti so mesto dobili voditelji vidnejših držav članic Nata, med njimi francoski predsednik Emanuel Macron s soprogo, italijanska premierka Giorgia Meloni, Trump, generalni sekretar Nata Mark Rutte, turški predsednik Erdogan z ženo ter nemški kancler Friedrich Merz. V vrsto za njimi pa so že postavili zakonca Janša in ob njiju predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Šele za njimi pa se je našel prostor denimo za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in novega madžarskega premierja Petra Magyarja. Ali je bila takšna postavitev naključna ali ne, ni znano, običajno tovrstne dogodke spremljajo strogi protokoli in redko kaj je prepuščeno naključju, ni pa kljub temu znano, kaj tako eminentna pozicija slovenske premierja pomeni.

V ospredju tokratnega dvodnevnega vrha Nata bodo sicer povečevanje proračunskih izdatkov za obrambo, krepitev zmogljivosti obrambne industrije, večja vloga Evrope v Natu in nadaljnja podpora Ukrajini. Zasedanje sicer poteka v senci napetosti med ZDA in Evropo, ki ji je Trump včeraj znova očital, da mu ni pomagala v vojni proti Iranu. Obenem je ponovil težnje po prevzemu Grenlandije, zaradi katerih so se odnosi med obema stranema Atlantika zaostrili že v začetku leta.

Turiški predsednik in njegova soproga sta za udeležence vrha Nata v predsedniški palači pripravila slavnostno večerjo. FOTO: Murat Kula/Afp