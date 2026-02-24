Janša na soočenju v spravljivi podobi, na družbenih omrežjih pa kaže povsem drugačen obraz (VIDEO)

Po četrtkovem prvem predvolilnem soočenju na nacionalni televiziji je včeraj zvečer sledila premiera nastopov predsednikov političnih strank na največji komercialni televiziji POP TV s prvakoma SDS Janezom Janšo in NSi Jernejem Vrtovcem. Nova Slovenija kot majhna stranka si ne more dopustiti, da ta pomembna televizijska soočenja izpusti. Seveda mora nabirati glasove, kakor jih tudi mora nabirati Janez Janša. Včeraj smo ga videli v zelo spravljivi in umirjeni podobi.

Janša se je predstavil v čisto drugačni podobi

Kar bije v oči – če Janševo izvajanje primerjamo s tem, kako in kaj komunicira na socialnih omrežjih, kjer je kampanja dosti bolj agresivna, ostra in izključevalna –, je, da se je sinoči predstavil v čisto drugačni podobi. Razberemo lahko, da je politična strategija, zakaj se udeležuje soočenj, ta, da vendarle poskuša nagovoriti zmernejši del desnih volivcev.

V včerajšnjem soočenju se je tudi pokazalo, kako so strukturirana soočenja, kot smo jih gledali na nacionalni in komercialni televiziji, pomembna v smislu, da če so pripravljena profesionalno novinarsko, se zelo hitro opazijo blef, ideologija, ceneni populizem. Sinočnje soočenje je potekalo dvotirno, na ravni vseh proti vsem in na ravni – kar nas je najbolj zanimalo – med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Seveda so se izkazale vse vsebinske, ideološke in druge razlike med njima, ampak ostrine v teh začetnih soočenjih še ni.