Janša nadaljuje s šoki za javni sektor: napovedal prestrukturiranje za 50 tisoč zaposlenih

Janez Janša je v moderiranem pogovoru, ki je v ospredje postavil vprašanje, kako lahko z znanjem, podjetnostjo in sodelovanjem ustvarjamo nove priložnosti ter soustvarjamo prihodnost, dejal, da je število zaposlenih v javnem sektorju od osamosvojitve naraslo z okoli 126.000 na približno 196.000 leta 2025.

Rast je bila po njegovih besedah na nekaterih področjih upravičena, med drugim zaradi večjih potreb v zdravstvu in socialnem varstvu, medtem ko v administraciji po njegovi oceni ni bilo enakih potreb. Po Janševih besedah je treba del kadrovskega potenciala preusmeriti v gospodarstvo, kjer je veliko povpraševanje po delovni sili. Omenil je tudi 148.000 izdanih dovoljenj za tuje delavce. Pri tem je poudaril, da zaradi prestrukturiranja nihče ne bi smel ostati brez službe, temveč naj bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih.

Janša je ob tem predstavil tudi vlogo strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga vodi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Svet naj bi združeval predloge gospodarskih združenj in posameznih gospodarstvenikov ter jih pretvarjal v konkretne predloge ukrepov. Po Janševih besedah naj bi bile konkretne rešitve pripravljene še letos, pri čemer je večina širših ciljev že vključena v koalicijsko pogodbo. Pomemben del pogovora je namenil tudi izobraževanju. Po njegovem mnenju se mora izobraževalni sistem bolj prilagajati potrebam trga dela, saj se potrebe po kadrih hitro spreminjajo. Napovedal je prestrukturiranje srednješolskih in visokošolskih programov ter večji poudarek vseživljenjskemu učenju.