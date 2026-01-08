  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDVOLILNO

Janša napičil Logarja: »Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po predsedniku in preživela več kot en mandat?«

Ime, s katerim bo na volitvah nastopila stranka Anžeta Logarja, zmotilo šefa opozicije.
Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.
Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.
M. U.
 8. 1. 2026 | 09:08
 8. 1. 2026 | 10:52
1:43
A+A-

Stranka Demokrati bo na marčnih volitvah marca 2026 nastopila pod imenom Demokrati Anžeta Logarja. 

Ključne prioritete stranke med kampanjo bodo boj proti korupciji, ugodno gospodarsko in davčno okolje, razbremenitev plač, ureditev razmer v zdravstvu, ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev, mladi in stanovanjska problematika, varnost ter manj birokracije.

image_alt
Uf, Logar skrajno brutalno nad Janšo. Poglejte, kaj mu je zabrusil (VIDEO)

Stranka bo v začetku februarja zaključila evidentiranje kandidatov za volitve ter pripravila zmagovalno listo kandidatk in kandidatov za mandat 2026–2030, so pred dnevi sporočili iz stranke. 

»Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po svojem predsedniku in preživela več kot en mandat?«

Se je pa v poimenovanje stranke po njenem šefu obregnil Logarjev konkurent, šef SDS Janez Janša

Sicer smo v preteklosti imeli v Sloveniji kar precej strank, ki so se imenovale po svojih predsednikih. Lista Marjana Šarca (LMŠ), Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, Stranka Mira Cerarja (SMC), tu je tudi  Karl Erjavec – stranka Zaupanje.

 

»Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po svojem predsedniku in ki je preživela več kot 1 mandat?« se je tako vprašal na omrežju X.  Kot je znano, so v največji opozicijski stranki SDS že od začetka delovanje Logarjeve stranke razburjeni, poročali smo denimo o sporu zaradi imena stranke, Janša je Logarju celo očital krajo imena Demokrati.

Več iz teme

Anže LogarJanez JanšaSDSvolitvepolitične stranke
ZADNJE NOVICE
11:55
Novice  |  Slovenija
ZIMA JE POKAZALA ZOBE

Za petek napovedan novi paketek padavin, Gregorčič omenja tudi poledico

V petek nas čaka pestro vremensko dogajanje.
8. 1. 2026 | 11:55
11:42
Novice  |  Svet
ZIMA NA MORJU

Saj ni res, pa je: poletni raj Punat na Krku je presenetila zima, zagnali so celo pluge! (VIDEO)

Bralec Aljaž se nam je oglasil s Punata na otoku Krku.
8. 1. 2026 | 11:42
11:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
11:35
Bulvar  |  Tuji trači
ŽUR

Tako je bivši minister, ki rad strelja z avtomatsko puško, harmonikarja obdaril s 100 evri (VIDEO)

Sprostil se je ob dobri glasbi.
8. 1. 2026 | 11:35
11:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Odstranite eno stvar iz svojega doma in živite dlje! Preprost nasvet za bolj zdravo življenje brez stresa

Manj stresa v domačem okolju pomeni boljše zdravje srca, nižji krvni tlak in več energije v vsakdanjem življenju.
Miroslav Cvjetičanin8. 1. 2026 | 11:00
10:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KLUB SMRTI

Objavljen šokanten posnetek iz kluba smrti: ljudje obupano prosijo za pomoč, lastnica pa beži z denarjem? (VIDEO)

Je res ignorirala ljudi v stiski in mislila le na denar?
8. 1. 2026 | 10:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki