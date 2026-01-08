Janša napičil Logarja: »Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po predsedniku in preživela več kot en mandat?«

Stranka Demokrati bo na marčnih volitvah marca 2026 nastopila pod imenom Demokrati Anžeta Logarja.

Ključne prioritete stranke med kampanjo bodo boj proti korupciji, ugodno gospodarsko in davčno okolje, razbremenitev plač, ureditev razmer v zdravstvu, ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev, mladi in stanovanjska problematika, varnost ter manj birokracije.

Stranka bo v začetku februarja zaključila evidentiranje kandidatov za volitve ter pripravila zmagovalno listo kandidatk in kandidatov za mandat 2026–2030, so pred dnevi sporočili iz stranke.

»Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po svojem predsedniku in preživela več kot en mandat?«

Se je pa v poimenovanje stranke po njenem šefu obregnil Logarjev konkurent, šef SDS Janez Janša.

Sicer smo v preteklosti imeli v Sloveniji kar precej strank, ki so se imenovale po svojih predsednikih. Lista Marjana Šarca (LMŠ), Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, Stranka Mira Cerarja (SMC), tu je tudi Karl Erjavec – stranka Zaupanje.

»Poznate kako stranko, ki si je nadela ime po svojem predsedniku in ki je preživela več kot 1 mandat?« se je tako vprašal na omrežju X. Kot je znano, so v največji opozicijski stranki SDS že od začetka delovanje Logarjeve stranke razburjeni, poročali smo denimo o sporu zaradi imena stranke, Janša je Logarju celo očital krajo imena Demokrati.