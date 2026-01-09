Predsednik vlade Robert Golob je zatrdil, da koalicija tudi po prestopu nekdanjega vodje poslanske skupine Levica Mateja Tašnerja Vatovca v SD ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata.

Zaradi prestopa je sicer nekoliko zaskrbljen, a ta po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji. Golob meni, da prestopi v predvolilnem času ne koristijo nikomur - niti poslancu, ki prestopi, niti stranki, kamor prehaja.

Vodenje poslanske skupine Levica prevzema Nataša Sukič Nataša Sukič dobro pozna delo poslanske skupine in parlamenta ter vrednote, na katerih Levica gradi svojo politiko. Vodenje poslanske skupine prevzema v zahtevnem trenutku, z jasno usmeritvijo v vsebinsko delo in odgovornost do ljudi, so sporočili iz Levice.

Na osebni ravni razume razočaranje Levice »nad obnašanjem svojega bivšega kolega«, je dejal. A gre za njegovo osebno odločitev, ki jo bodo spoštovali, je dodal.

Janša napovedal, da bo Mesec naslednji

Že v sredo pa se je na svoj način na prestop Vatovca odzval vodja opozicije Janez Janša, ki je napovedal, da bo minister Luka Mesec naslednji vidni član Levice, ki bo prestopil. Janša je hitro dobil odziv Levice: »Vsekakor, če se kdo spozna na prestope, je to dvojni konvertit. Bivši partijec, nato Pučnikov socialdemokrat in zdaj skrajni desničar.«