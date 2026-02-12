  • Delo d.o.o.
VOLITVE 2026

Janša napovedal, kdaj prevzame oblast: »Mi šibkih koalicij ne bomo delali«

Prvak SDS meni, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence »škandal brez primere«.
Janša je leta 1993 prevzel vodenje stranke od Jožeta Pučnika in na njenem čelu kljub mnogim aferam ostaja že več kot 30 let FOTO: Foto: Printscreen/rtv Slovenija
S. N.
 12. 2. 2026 | 23:05
 12. 2. 2026 | 23:07
4:36
A+A-

Niz pogovorov s predsedniki političnih strank se je v Odmevih tokrat nadaljeval s prvakom SDS Janezom Janšo. V pogovoru z novinarko Rosvito Pesek je predsednik SDS jasno napovedal, pod kakšnimi pogoji bi njegova stranka po volitvah sploh prevzela vodenje vlade - brez trdne večine ne bodo sestavljali oblasti.

Na vprašanje, ali bi v primeru tesne zmage – le nekaj sedežev nad 45 – mandat prepustili manjšini, je odgovoril: »Ne. Če bo Slovenska demokratska stranka dobila več kot 45 glasov, bo to trdna večina.« Ob tem je opozoril na nevarnost šibkih koalicij z majhnimi strankami, ki postanejo »jeziček na tehtnici«, in po njegovih besedah izsiljujejo večje partnerice. »Potem se moraš ukvarjati s koalicijo namesto s težavami države,« je dejal.

Zavrnil je namige, da računa na samostojno večino: »Ne, to ste vi rekli.« Dodal je, da je zdaj čas za »koalicijo z volivci«, ne za delitev resorjev. »Koalicije se sestavljajo po volitvah. In če smo že pri tem, mi šibkih koalicij ne bomo delali.« Spomnil je na prejšnjo vlado pod vodstvom SDS, ki je po njegovih besedah delovala v zahtevnih razmerah manjšinske podpore in epidemije. Janša je bil oster tudi do aktualne vlade. Dejal je, da je Slovenija v zadnjih letih zašla in da je treba »odpraviti te zblojene ukrepe Golobove vlade, predvsem na davčnem področju, na področju birokracije«. Izpostavil je ustanavljanje novih ministrstev in rast zaposlenih v javnem sektorju ter opozoril na nižjo gospodarsko rast in višjo inflacijo v primerjavi s povprečjem EU.

Kaj bo spremenil, če bo postal premier?

Pri zdravstvu zagovarja sistem, kjer »denar sledi pacientu«. Pri dolgotrajni oskrbi meni, da je treba sistem izvesti, a popraviti nepravilnosti. Ostre besede je namenil prispevku za dolgotrajno oskrbo: »To, da se je obremenilo pokojnine, je škandal brez primere, po moje tudi protiustavno.« Napovedal je odpravo prispevka za upokojence in zamrznitev drugih prispevkov za čas, ko storitve niso na voljo. »Plačuje se stvari, ki jih nimate,« je ponazoril s primerjavo z vrtcem, kjer bi starši plačevali mesto, ki ga otrok dobi šele čez dve leti. Dotaknil se je tudi plačnega sistema v javnem sektorju. »Enotni plačni sistem ne deluje,« je ocenil in dodal, da je treba storitveni del javnega sektorja prilagoditi trgu dela. »Zdravnika, inženirja, medicinsko sestro, negovalce v domovih za starejše je treba plačati toliko, kolikor stane njihovo delo.« Na področju gospodarstva je napovedal vrnitev elementov davčne reforme iz časa prejšnje vlade. Po njegovih besedah je bila reforma prekinjena, ne spremenjena. »Te elemente davčne reforme, ki so jih ukinili, bomo dali nazaj,« je dejal in omenil dvig splošne davčne olajšave. Glede obveznega služenja vojaškega roka je spomnil, da zakon možnost že omogoča. Najprej bi poskusili s povečanjem prostovoljne rezerve, če to ne bi zadostovalo, pa bi bila »neka oblika obveznega usposabljanja – vsaj za del generacije – neizogibna«.

Na vprašanje o morebitnem dialogu z Vladimirjem Putinom je odgovoril kratko: »Ne.« Po njegovem mnenju je Evropa v položaju, ko nima realne moči, saj se ruski predsednik pogovarja predvsem z Združenimi državami. Svet po njegovih besedah vodi »volja močnejšega«. Pri vprašanju Grenlandije je ravnanje ameriškega predsednika označil za »sprehod v trgovini s porcelanom«, a hkrati poudaril strateški pomen takšnih točk. Na vprašanje o davku na nepremičnine je odgovoril z enoznačnim »Ne.« Glede družbenih omrežij za mlajše od 16 let pa: »Omejil da, ne pa prepovedal.«

O Logarju in naslovnici

Ob koncu se je odzval še na naslovnico Demokracije, kjer je bil Anže Logar upodobljen kot pes. »Kolikor pa vem, je bil upodobljen kot zlati prinašalec,« je dejal in dodal, da se z naslovnicami ne ukvarja. »Če bi se jaz ukvarjal z naslovnicami, na katerih sem bil narisan, od Hitlerja do hudiča, potem najbrž ne bi sedel tukaj.«

