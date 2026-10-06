Janša napovedal nov referendum, opozicija že udarila nazaj: »Metanje kosti za glodanje«

Slovence bi lahko še letos znova poslali na volišča. Premier Janez Janša je napovedal nov posvetovalni referendum, tokrat o prestrukturiranju javnega sektorja in zmanjšanju birokracije. A kaj natančno bo vlada vprašala ljudi in kdaj bi glasovanje izvedli, za zdaj ostaja neznanka.

Iz opozicije že letijo ostre puščice

Dan po napovedi novega referenduma je koalicija s podrobnostmi še zelo skopa. Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo razkril, da namerava koalicija pred morebitnimi posegi v javni sektor o načrtih vprašati tudi državljane.

»V prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije,« je napovedal premier. Glasovanje bi po njegovih besedah lahko izvedli še letos.

Kaj bo pisalo na glasovnici?

Tega še ni mogoče povedati. Prav tako ni jasno, kdaj bi referendum izvedli. V koaliciji pravijo, da bodo podrobnosti dorekli v prihodnjih dneh, ko bodo uskladili predlog za razpis referenduma, njegovo izvedbo in predvsem vprašanje, ki bi ga zastavili volivcem.

Sajovic: Resna vlada se odloči in za odločitvijo stoji

V opozicijski Svobodi nad napovedjo niso navdušeni. Vodja njihovih poslancev Borut Sajovic meni, da resna vlada ljudi ne sprašuje za mnenje s sugestivnimi referendumi, ampak sprejme odločitev in zanjo prevzame odgovornost. »Pač se odloči in stoji za odločitvijo,« je bil jedrnat.

Še ostreje so se odzvali v SD, kjer potezo vlade opisujejo kot »metanje kosti za glodanje«. Podpredsednik stranke in namestnik vodje poslanske skupine Luka Goršek opozarja, da bi lahko vlada finančne reze v javnem sektorju začela izvajati še pred referendumom.

Stevanović opozarja: »Referendumanija je že malo pretirana«

Zanimivo je, da dvome izražajo tudi v Resnici, čeprav se je stranka v svojem programu zavzemala za pogostejše preverjanje volje državljanov na referendumih. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je dejal, da se bodo o podpori predlogu še pogovorili, nato pa dodal: »Po drugi strani se mi zdi ta referendumanija že malo pretirana.«