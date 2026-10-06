Janša napovedal nov referendum, opozicija že udarila nazaj: »Metanje kosti za glodanje«

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Slovence bi lahko še letos znova poslali na volišča. Premier Janez Janša je napovedal nov posvetovalni referendum, tokrat o prestrukturiranju javnega sektorja in zmanjšanju birokracije. A kaj natančno bo vlada vprašala ljudi in kdaj bi glasovanje izvedli, za zdaj ostaja neznanka.
Dan po napovedi novega referenduma je koalicija s podrobnostmi še zelo skopa. Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo razkril, da namerava koalicija pred morebitnimi posegi v javni sektor o načrtih vprašati tudi državljane.
»V prihodnjih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije,« je napovedal premier. Glasovanje bi po njegovih besedah lahko izvedli še letos.
Tega še ni mogoče povedati. Prav tako ni jasno, kdaj bi referendum izvedli. V koaliciji pravijo, da bodo podrobnosti dorekli v prihodnjih dneh, ko bodo uskladili predlog za razpis referenduma, njegovo izvedbo in predvsem vprašanje, ki bi ga zastavili volivcem.
V opozicijski Svobodi nad napovedjo niso navdušeni. Vodja njihovih poslancev Borut Sajovic meni, da resna vlada ljudi ne sprašuje za mnenje s sugestivnimi referendumi, ampak sprejme odločitev in zanjo prevzame odgovornost. »Pač se odloči in stoji za odločitvijo,« je bil jedrnat.
Še ostreje so se odzvali v SD, kjer potezo vlade opisujejo kot »metanje kosti za glodanje«. Podpredsednik stranke in namestnik vodje poslanske skupine Luka Goršek opozarja, da bi lahko vlada finančne reze v javnem sektorju začela izvajati še pred referendumom.
Zanimivo je, da dvome izražajo tudi v Resnici, čeprav se je stranka v svojem programu zavzemala za pogostejše preverjanje volje državljanov na referendumih. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanović je dejal, da se bodo o podpori predlogu še pogovorili, nato pa dodal: »Po drugi strani se mi zdi ta referendumanija že malo pretirana.«