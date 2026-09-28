Uf, Janša razkril načrt, ki bo spremenil podobo države: »Tej lastovki bodo sledile druge ...«

Predsednik vlade Janez Janša je ob odprtju novih prostorov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Mariboru napovedal nadaljnjo selitev državnih služb iz Ljubljane v druge dele Slovenije. Po njegovih besedah je odprtje mariborskih prostorov prvi korak k večji decentralizaciji.

»To je prva lastovka slovenske decentralizacije. Tej lastovki bodo sledile druge, nekatere prav tako prihajajo v Maribor,« je dejal Janša. Ob tem je izpostavil, da naj bi se v štajersko prestolnico preselili tudi posamezni oddelki gospodarskega ministrstva, sledile pa naj bi še druge državne službe. »Kar delamo danes, je prvi korak, sledili bodo drugi,« je dejal. »V roku enega leta bo precej drugače,« je dodal.

Več državnih nalog zunaj Ljubljane

Janša je napovedal, da bo v prihodnje več selitev celotnih sedežev ministrstev po državi, še več pa naj bi bilo premikov posameznih razvojno pomembnih delov ministrstev. Ti naj bi po njegovih besedah prišli tudi v druge kraje po Sloveniji.

V roku enega leta bo precej drugače.

Med kraji, ki jih je omenil, so Murska Sobota, Ptuj, Novo mesto in Koper. Namen takšne politike naj bi bil, da se del državnih institucij in razvojnih dejavnosti približa ljudem po vsej državi.

»Še več bo decentralizacije v tem smislu, da bodo nekateri pomembni razvojni deli ministrstev šli v druge kraje po Sloveniji,« je dejal predsednik vlade.

Med nadaljnjimi načrti vlade je Janša izpostavil prizadevanja, da se fiksen delež bruto domačega proizvoda, ki pripada občinam, zapiše v ustavo, kar bo omogočilo lažje načrtovanje in delo. »In seveda upamo, da bo slej ko prej dovolj politične modrosti za to, da pridemo tudi do pokrajin,« je povedal.