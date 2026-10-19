Janša napoveduje davčno razbremenitev dela: bodo zaposleni prejemali višje neto plače?

Predsednik vlade Janez Janša se zavzema za davčno razbremenitev dela, ki bi zaposlenim omogočila višje neto plače. Kot je danes pojasnil v državnem zboru, vlada proučuje možnosti za zvišanje splošne dohodninske olajšave in druge spremembe davčne zakonodaje. Ob tem je izrazil upanje, da bi lahko o predlaganih ukrepih dosegli širše politično soglasje. Premier je o načrtovanih spremembah spregovoril v odgovoru na poslansko vprašanje Ive Dimic (NSi, SLS, Fokus), ki jo je zanimalo, ali vlada pripravlja ukrepe za povečanje neto plač vseh zaposlenih. Opozorila je na zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bodo volivci zaradi zahteve za naknadni zakonodajni referendum odločali 6. decembra. Janša je spomnil, da je bila davčna reforma iz prejšnjega mandata po njegovih besedah ustavljena na polovici. »Nekdo s povprečno plačo je zaradi tega izgubil 2500 evrov, gospodarstvo je izgubilo ali pa ni dobilo dela konkurenčne prednosti,« je dejal.

Višje neto plače in večja konkurenčnost

Janez Janša FOTO: Leon Vidic

Po premierjevih besedah je v državnem zboru že vložen opozicijski predlog zakona, ki predvideva podobne spremembe. Možnost njegove dopolnitve ostaja odprta, vendar Janša konkretnih številk za zdaj ni želel razkriti. Pojasnil je, da strateški svet za gospodarstvo zaključuje pripravo predlogov za davčno reformo, na podlagi katerih bodo opravljeni tudi strokovni izračuni. »Obstaja neko upanje, da bomo prišli do teh sprememb in da bo to neka skupna odločitev,« je poudaril. Posebej je izpostavil pomen razvojne kapice in višje splošne dohodninske olajšave. Po njegovem prepričanju je prav visoka obremenitev dela ena največjih ovir za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Opozoril je, da so v Sloveniji predvsem srednje in višje plače prekomerno obremenjene, medtem ko nizki stroški manj zahtevnega dela privabljajo industrijo z nižjo dodano vrednostjo. Takšen gospodarski model po njegovi oceni zavira razvoj države. »Tako razvojna kapica omogoča razvoj, višje plače in višjo blaginjo za vse. Da ustvarjamo neko okolje, kjer bo vedno več ljudi lahko bogatih, kjer bodo pošteno plačani,« je dejal.

Premier je prepričan, da bodo volivci decembra podprli razvojni zakon. Ob tem je opozoril, da njegova uveljavitev ne bi vplivala zgolj na davčno razbremenitev dela, temveč bi omogočila tudi začasno znižanje davka na del energentov. Po njegovih navedbah bi lahko takšen ukrep, ki bi veljal devet mesecev, na cene energentov vplival za približno deset odstotkov. Zaradi zadržanja zakona pa naj bi država pri izvajanju ukrepov izgubila že najmanj dva meseca. »Če bo zakon decembra uveljavljen, kar verjamem, da bo, bo veljal za naprej, ne pa za nazaj, in bodo ljudje spet iz žepa dajali denar, ki bi ga ne bilo treba,« je opozoril.

Janez Janša FOTO: Voranc Vogel

Pred Slovenijo zahtevna zima

Janša se je dotaknil tudi visokih cen energije, ki so bile ena osrednjih tem nedavnega vrha Evropske unije v Bruslju. Po njegovi oceni se Evropa sooča s posledicami nezadostne energetske neodvisnosti in odločitev, povezanih z zelenim prehodom. Ocenil je, da bo letošnja zima zahtevna, zato si bo vlada prizadevala izkoristiti vse razpoložljive možnosti za stabilizacijo in znižanje cen energije. Ali bodo zaposleni dejansko deležni višjih neto plač in v kakšnem obsegu, za zdaj še ni jasno. Konkretni predlogi davčnih sprememb bodo znani po zaključku strokovnih izračunov, pomemben vpliv na nadaljnje ukrepe pa bo imel tudi decembrski referendum.