Janša ni vedel, da so romske deklice v petem razredu noseče: »Ni se oglasila nobena Nika Kovač, ali pa radikalne feministke« (VIDEO)

Poročali smo že, da novinarka nacionalke Eugenija Carl javno sprašuje župana Novega mesta Gregorja Macedonija, kdo bo zaščitil otroke. Zakaj je spolni odnos z neromsko dvanajstletnico kriminal, z romsko pa folklora, tako sprašuje novinarka.

Janša: Deklice iz romskih naseljih so noseče že v petem ali šestem razredu osnovne šole, pa se nobena Nika Kovač ni oglasila

Glede romske problematike ima veliko povedati tudi šef opozicije Janez Janša. Tako je šef SDS v nedavnem pogovoru za Planet TV, poudaril, da imate dekleta iz romskih naseljih, ki so noseče že v petem ali šestem razredu. Doadal je, da tega sicer tudi sam ni vedel, dokler ni slišal o tem govoriti novomeškega župana.

Vendar pa, tako Janša, »se ob tem ni oglasila nobena Nika Kovač, ali pa tiste radikalne feministke, ki imajo vedno pravice žensk na koncu jezika,«.

Tudi t.i. Šutarjev zakon ne bo dovolj, obstaja temačen motiv

To so grozljive stvari, je še dodal Janša in poudaril, da se tega ne bo odpravilo z t.i. Šutarjevim zakonom (vlada naj bi ga obravnavala po napovedih predsednika vlade Roberta Goloba v četrtek).

Če 90 odstotkov romske populacije ne konča osnovne šole, potem pomeni, da je nek motiv zato, je razložil prvak SDS. Motiv pa je po njegovem v tem, da se Rome namerno pušča v tem statusu dvojnih meril, »kriminalne združbe imajo tam svojo vojsko in kar zadeva droge in levico bi tu težko našli močnejšo povezavo,« je bil jasen Janša.