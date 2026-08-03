Premier Janša ob ogledu finala mladih košarkarjev udaril po RTV Slovenija: »Plačujemo vas več kot Inštitut Jožef Stefan!«

Slovenska reprezentanca do 18 let je navdušila z uvrstitvijo v finale evropskega prvenstva, kjer se bo za naslov evropskega prvaka pomerila z Italijo. Medtem ko številni navijači spremljajo boj za zlato odličje, je pozornost pritegnil tudi zapis predsednika SDS Janeza Janše, ki je ob prenosu tekme znova izkoristil priložnost za spodkopavanje financiranja RTV Slovenija. Na družbenem omrežju X je zapisal:

»Finale EP U18 v košarki med SI in IT lahko gledamo na SportTV. Medtem pa za RTV Slovenija davkoplačevalci skupaj prispevajo 160.000.000 evrov na leto. Za primerjavo – Inštitut Jožef Stefan s stotinami vrhunskih znanstvenikov dobi polovico manj. Dovolj!«

Dolgoletni boj SDS za oslabitev državnih medijev

Janšev zapis ni osamljen odziv na športni prenos, temveč nadaljevanje dolgoletnega spora med SDS in RTV Slovenija. Stranka že več let trdi, da je javni zavod predrago financiran, hkrati pa po njihovem mnenju ne zagotavlja programa, ki bi upravičil višino obveznega RTV-prispevka. Med drugim RTV očitajo politično pristranskost, neučinkovito porabo javnega denarja in neustrezno programsko politiko.

SDS je v preteklosti večkrat predlagala spremembe sistema financiranja javnega servisa, Janša pa je že večkrat javno zagovarjal zmanjšanje oziroma odpravo obveznega RTV-prispevka. Posebej burna je bila razprava ob spremembah Zakona o RTV Slovenija, ki jih je po referendumu uveljavila aktualna oblast, SDS pa jim je ves čas ostro nasprotovala.

Zakaj tekme ni bilo na RTV?

Janšev tvit se nanaša na dejstvo, da finala evropskega prvenstva reprezentanc do 18 let ne prenaša RTV Slovenija, ampak Sport TV. To pa ne pomeni nujno, da se je javna televizija prenosu odpovedala po lastni odločitvi. Pravice za prenose športnih tekmovanj se prodajajo na trgu, pogosto pa ekskluzivne pravice pridobijo komercialne ali specializirane športne televizije. Če javni servis pravic ne kupi ali jih ne uspe pridobiti, tekme ne sme predvajati, tudi če gre za nastop slovenske reprezentance.

Kljub temu je Janša primer izkoristil za novo kritiko javnega zavoda in njegovega financiranja ter ob primerjavi z Inštitutom Jožef Stefan zaključil z enobesednim pozivom: »Dovolj!«