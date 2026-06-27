Janša obiskal družino Bukovnik in obljubil: »Če bo treba, bomo prišli tudi zidat« (VIDEO)

Po grozljivi nesreči, ki je v začetku tedna prizadela družino Bukovnik, ko je v njihovo domačijo udarila strela ter zanetila hud požar, ki jim je vzel vse, za kar so delali in živeli, si je pogorišče ogledal tudi predsednik vlade Janez Janša. Premierju so se zaupali še vedno močno pretreseni člani družine ter z njim delili nekaj utrinkov tragične noči, ki je poleg objektov, vozil in živali skoraj vzela še človeško življenje. Usoda Bukovnikov, ki so mnoga leta skrbeli za najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, se je premierja Janše globoko dotaknila, prav tako kot se ga je dotaknila požrtvovalna in iskrena pomoč njihovih bližnjih, pa gasilcev in popolnih neznancev, ki so nesebično priskočili na pomoč. »Iskrena zahvala vsem gasilcem, ki so z veliko požrtvovalnostjo in pogumom gasili požar ter preprečili še večjo tragedijo. Enako priznanje si zaslužijo vsi prostovoljci, donatorji in posamezniki, ki na kakršen koli način pomagajo prizadeti družini. Če bo treba, bomo prišli tudi zidat. Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah,« je ob tem na družabnem omrežju zapisal Janša in s sledilci delil nekaj utrinkov, ki so nastali med njegovim obiskom.

Domačijo, od katere skorajda ni ostalo drugega kot pepel in nekaj ožganih tramov, so si v petek skupaj z Janšo ogledali tudi člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so družini prav tako obljubili pomoč in podporo. »Zavezali smo se, da bomo pomagali z organiziranim zbiranjem sredstev prek Fundacije Srce podeželja, brezplačno pomočjo pri pripravi vlog za obnovo kmetije, pravno pomočjo in psihosocialno podporo,« so zapisali.

Oglasili pa so se tudi Bukovniki, ki so se z ganljivim zapisom zahvalili vsem, ki so jim pomagali in jim še pomagajo, da se ponovno postavijo na noge in obnovijo življenje. »Dragi prijatelji, dragi vsi, ki nam v tej preizkušnji pomagate, organizirate, stojite ob strani, bodrite, dajete moč in pomoč, donacije ... HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ!!! Brez vas ne bi mogli vstati iz pepela, se pobrati in videti v prihodnost, kjer se bomo na klopcah v senci drevesa spet lahko družili z vami,« so zapisali.

Pisali smo že o obsežnem požaru, ki je v ponedeljek ponoči najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, ki leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov. Požar je uničil vsa gospodarska poslopja in tudi ostrešje stanovanjske hiše, dve osebi, oče in sin, pa sta se pri reševanju iz goreče hiše poškodovali. Sprva se je o vzroku požara le ugibalo, pred dnevi pa so s Policijske uprave Celje tudi uradno sporočili, da je požar zanetila strela. Dodali so, da je pri tem nastala ogromna gmotna škoda v višini 500.000 evrov.

Premier se je zahvalil tudi gasilcem, ki so odhiteli na zahtevno intervencijo. FOTO: Sta

Prizori so grozljivi. FOTO: Sta