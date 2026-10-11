Janša oddal glas in današnje referendume označil za »test zdrave pameti« (VIDEO)

Premier in predsednik SDS Janez Janša je svoj glas na današnjih štirih referendumih oddal v jutranjih urah na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. Današnje glasovanje je sicer označil za »test zdrave pameti«. Janša je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo volivci podprli tudi predloge, o katerih naj bi odločali na morebitnem decembrskem referendumu. Poleg zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je pričakovati še tri posvetovalne referendume, ki jih predlaga koalicija - o nižjem DDV na osnovna živila in energente, o debirokratizaciji in racionalizaciji javne uprave ter o zakrivanju obraza na javnih krajih.

Kot je dejal, bi morali presoditi, ali predlagani ukrepi iz interventnega zakona lahko prispevajo k višjim pokojninam in plačam, krajšim čakalnim vrstam v zdravstvu ter nižjim davkom na osnovna živila in energente. Kritičen je bil do nasprotnikov teh predlogov, ki po njegovih besedah volivce prepričujejo, da so namenjeni predvsem premožnejšim.

O čem volivci odločajo na današnjih referendumih?

Na današnjem zakonodajnem referendumu pa volivke in volivci odločajo o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekajo o rtv-prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj velja volilni molk.

Kdaj bo zakon o parlamentarni preiskavi zavrnjen?

Zakon o parlamentarni preiskavi bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Posvetovalni referendumi pa niso zavezujoči.