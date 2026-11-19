Vlada Republike Slovenije je na družbenem omrežju X sporočila, da se bo predsednik vlade Janez Janša danes udeležil srečanja zavezništva Koalicija voljnih v nemški prestolnici. Srečanje gosti nemški kancler Friedrich Merz, pri njegovi organizaciji pa sodelujeta tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Andy Burnham. Berlin bo tako danes prizorišče enega pomembnejših diplomatskih srečanj evropskih držav, ki želijo ohraniti skupno podporo Ukrajini in vplivati na prihodnjo ureditev varnostnih razmer v Evropi. Na srečanju naj bi sodelovali predstavniki približno 37 držav ter vodilni predstavniki Evropske unije in Nata. Med udeleženci bo tudi ukrajinsko vodstvo.

Koalicija voljnih (angleško Coalition of the Willing) je mednarodna skupina držav, ki so se povezale z namenom dolgoročne podpore Ukrajini v vojni z Rusijo. Ne gre za novo vojaško zvezo, kakršna je Nato, niti za formalno mednarodno organizacijo z enotno pogodbo o članstvu. Gre predvsem za politično in varnostno sodelovanje držav, ki so pripravljene usklajevati pomoč Ukrajini in razmišljati tudi o njeni varnosti po koncu spopadov. Pobuda je nastala v začetku leta 2025, ko so se evropski voditelji začeli intenzivneje pogovarjati o tem, kako zagotoviti trajen in pravičen mir v Ukrajini ter preprečiti, da bi Rusija po morebitnem premirju znova napadla državo. Pomemben zagon je dobila februarja 2025 na pobudo Francije, uradno pa je bila zamisel o oblikovanju koalicije predstavljena marca istega leta na srečanju v Londonu.

Med osrednjimi državami, ki usmerjajo njeno delovanje, so Francija, Velika Britanija in Nemčija. V njej sodelujejo številne evropske države, pa tudi nekatere države zunaj Evrope, med njimi Kanada, Avstralija, Nova Zelandija in Japonska. Pomembno je, da članice niso vse zavezane k enakim oblikam pomoči. Vsaka država sama odloča, kako bo prispevala k skupnim prizadevanjem, zato sodelovanje ne pomeni nujno tudi napotitve vojakov na ukrajinsko ozemlje.

Varnostna jamstva za Ukrajino po koncu vojne

Ena ključnih nalog koalicije je oblikovanje varnostnih jamstev, ki bi Ukrajini zagotovila zaščito tudi po morebitnem premirju. Evropske države se namreč bojijo, da bi se lahko vojna končala zgolj začasno, Rusija pa bi pozneje znova poskusila z vojaško agresijo. Med predvidenimi možnostmi je tudi oblikovanje večnacionalnih sil, ki bi bile po dogovoru in na povabilo Ukrajine lahko napotene na njeno ozemlje. Njihova naloga bi bila predvsem zagotavljanje varnosti, odvračanje morebitnih novih napadov in pomoč pri obnovi ukrajinskih obrambnih zmogljivosti.

Vendar to ne pomeni, da je odločitev o napotitvi tujih vojakov že sprejeta. Takšna možnost je povezana z dosego verodostojnega premirja, dogovorom z Ukrajino in usklajevanjem med sodelujočimi državami. Koalicija obenem usklajuje nadaljnjo vojaško, finančno in politično pomoč Ukrajini ter pritiske na Rusijo, da bi ta pristala na pogajanja o pravičnem in trajnem miru.

Evropa želi imeti besedo pri mirovnih pogajanjih

Srečanje v Berlinu poteka v občutljivem trenutku za evropsko varnost. V zadnjem obdobju se namreč krepijo diplomatska prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, vendar evropske države skrbi, da bi lahko o prihodnosti Ukrajine odločali predvsem Washington in Moskva, brez ustreznega sodelovanja evropskih zaveznic. Evropski voditelji zato poudarjajo, da mora biti Evropa vključena v pogajanja. Vojna namreč ne zadeva zgolj Ukrajine, temveč vpliva tudi na varnostno ureditev celotne evropske celine, odnose med državami in prihodnost Nata.

Dodatno skrb povzročajo različna stališča ZDA in evropskih držav glede prihodnje podpore Ukrajini. Evropske vlade želijo zagotoviti, da morebitni mirovni dogovor ne bi bil dosežen na račun ukrajinske suverenosti in ozemeljske celovitosti. Na nedavnem srečanju v Dublinu so se voditelji članic EU dogovorili tudi o sestavi evropske pogajalske skupine, v kateri naj bi sodelovali predstavniki evropskih institucij ter Francije, Nemčije, Italije, Poljske in Velike Britanije. Tudi to kaže, da si Evropa prizadeva za bolj usklajen nastop v pogovorih o prihodnosti Ukrajine.

Kaj bo na dnevnem redu srečanja v Berlinu?

Po napovedih nemške vlade bodo osrednje teme srečanja nadaljevanje diplomatskih prizadevanj za mir, varnostna jamstva za Ukrajino in nadaljnja podpora tej državi. Posebna pozornost bo namenjena tudi vojaški obrambi Ukrajine, predvsem njeni zračni obrambi, ter pomoči pri zagotavljanju energetske oskrbe in pripravah na zimo. Ruski napadi na ukrajinsko infrastrukturo se namreč nadaljujejo, zato je odpornost države na področju energetike in oskrbe prebivalstva še posebej pomembna.

Srečanje bo tudi priložnost za usklajevanje nadaljnjih korakov med evropskimi državami, Ukrajino in drugimi mednarodnimi partnerji. Pomembno vprašanje ostaja, kakšno vlogo bodo imele evropske države pri morebitnem nadzoru premirja in zagotavljanju varnosti po koncu vojne. Udeležba Janeza Janše pomeni, da bo Slovenija zastopana na srečanju, na katerem bodo evropski in drugi zavezniki razpravljali o eni najpomembnejših varnostnih tem za prihodnost Evrope.